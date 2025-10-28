El mundo Toluca se vio consternado luego del último partido del primer equipo, no por el resultado (2-2 ante Pachuca como local), sino por un episodio desafortunado que tuvo lugar en ese encuentro: la lesión de Alexis Vega, que tuvo que ser retirado en camilla por su dificultad para caminar con normalidad por las dolencias de esa situación que lo aquejaba.

Publicidad

Publicidad

Las formas en que el delantero se marchó del campo de juego, casi entre lágrimas, habían dejado muy preocupados a los aficionados escarlatas. Sin embargo, luego Mohamed expresó su optimismo de que pueda regresar para la Liguilla, sí descartándolo de los últimos dos partidos en la fase regular del Torneo Apertura, ante Atlas y América respectivamente.

Ahora bien, más allá del testimonio del ‘Turco’ con el fin de transmitir tranquilidad y bajar la ansiedad, lo cierto es que la gravedad de la lesión indica que sí es para alertarse: Alexis Vega presenta una lesión de segundo grado en los isquiotibiales, por lo que, si bien no es un percance del todo “mayor”, tampoco es leve ni de rehabilitación inmediata.

Alexis Vega salió en camilla y alarmó a todos en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Una realidad es que el jugador hará todo lo posible para llegar a los cuartos de final, y que incluso de ser necesario intentará convencer a quien sea para infiltrarse y jugar. Desde su retorno al conjunto escarlata, Alexis se ha mostrado siempre profesional al ciento por ciento, con un compromiso ineludible para con el equipo, sus compañeros y el cuerpo técnico.

No obstante, los médicos del Toluca podrían poner un freno a la ilusión del capitán y referente: este tipo de lesión requiere entre cinco y seis semanas para recuperarse en su totalidad. Esto es, que de acelerar los plazos, podría convertirse en una situación reincidente y que de volver antes de los tiempos estipulados, podría resentirse y perderse incluso la final.

ver también ¿Ingreso millonario? Toluca podría recibir dinero por Leo Fernández y una próxima salida de Peñarol

En este escenario, desde las instalaciones del Toluca muestran cautela y transmiten que el seguimiento será día a día y no será acelerado para que vuelva en una fecha especial. Si bien todos harán fuerza para que el cuerpo le responda bien y logre recuperarse antes de la Liguilla, en caso de tener que hacerlo a un lado de no estar en plenitud de sus facultades, el cuerpo médico no dudará en cuidar la integridad del futbolista.

Publicidad

Publicidad

Los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tendrán lugar entre el 26 y el 30 de noviembre (miércoles y jueves los partidos de ida, y sábado y domingo los encuentros de vuelta). De este modo, al día de hoy sólo tiene cuatro semanas y media para evolucionar favorablemente. Alexis Vega está al límite y será cuestión de suerte que pueda estar a disposición para la primera fase eliminatoria. ¿Llegará?