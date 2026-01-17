Es tendencia:
Clausura 2026

¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Toluca por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El delantero francés no será parte del duelo de los Felinos ante los Diablos Rojos en una nueva jornada de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

André-Pierre Gignac no será parte del duelo de Tigres UANL ante Toluca por el Clausura 2026
Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MXTigres UANL y Toluca se miden este sábado 17 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garzas. Ambos conjuntos reeditan la Final del Apertura 2025 disputada hace prácticamente un mes.

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un emblema de la institución. El delantero francés André-Pierre Gignac no será parte del duelo e integrará el banquillo. Sin información por alguna molestia física, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Toluca?   

Con esta noticia, el delantero argentino Nicolás Ibáñez será la referencia de área del conjunto regiomontano por delante de tres futbolistas que intentarán servirlo de asistencias para quedar de cara al gol: Ángel Correa, Juan Brunetta y Diego Lainez.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Toluca sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Guzmán; Garza, Purata, Joaquim, Rodríguez; Gorriarán, Rómulo; Lainez, Brunetta, Córrea; y Gignac.

