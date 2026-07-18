Por qué no juega la Hormiga González el Chivas vs Toluca

Este sábado se dará el debut de Chivas y Toluca en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde Gabriel Milito ya tuvo a sus incorporaciones con las que no contó previo y durante el Mundial, por lo que hay varios jugadores que recupera para este duelo, sin embargo, una de las ausencias en en el Rebaño para hoy es Armando González.

Publicidad

La “Hormiga” no fue considerado el día de hoy para el arranque del partido, aunque sí aparece como uno de los suplentes para el duelo. El tema aquí es que la mayoría de los futbolistas que volvieron sí están siendo considerados, aún cuando jugaron más que el propio González, por lo que llamó la atención su baja del cuadro titular.

¿Por qué no juega Hormiga González?

Esta ausencia se debe a un tema técnico de Milito, más allá de aislarlo, es muy probable que debido a lo que probó en la pretemporada con Ángel Sepúlveda es muy probable que haya optado por ver ese acomodo durante este primer tiempo. Por lo que el regreso de Armando tendrá que esperar con el cuadro rojiblanco.

En síntesis

Chivas y Toluca debutan este sábado en el torneo Apertura 2026.

debutan este sábado en el torneo Apertura 2026. Armando González será suplente con el equipo rojiblanco por decisión técnica.

será suplente con el equipo rojiblanco por decisión técnica. Gabriel Milito perfila a Ángel Sepúlveda en el cuadro titular del Rebaño.