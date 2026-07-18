¿Por qué no juega Helinho en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2026?

El atacante brasileño no será parre del duelo de los Diablos Rojos ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Chivas y Toluca se enfrentan este sábado 18 de julio desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos buscan iniciar el torneo con el pie derecho.

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Para este compromiso, el director técnico Antonio Mohamed no contará con un jugador que suele ser una pieza útil del equipo. El atacante Helinho no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Helinho en Chivas vs. Toluca?

Con esta noticia, el volante Erick Gutiérrez se suma a la alineación titular y se ubicará, en principio, del lado izquierdo en una línea de cuatro mediocentros ofensivos junto a Alexis Castro, Jesús Angulo y Alexis Vega. Todos por detrás de Paulinho, la referencia de área.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Chivas sin Helinho?

Sin Helinho, los Diablos Rojos formarán de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: García; Simón, López, Pereira, Gallardo; Romaro ,Castro; Vega, Angulo, Gutiérrez; y Díaz.