Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Chivas y Toluca , por la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Todo listo para un duelo top!

Sigue aquí y al instante todas las acciones que sucedan en el juego de esta tarde en Guadalajara.

¡Se viene un partidazo! Las Chivas de Guadalajara, con Gabriel Milito a la cabeza, regresan a casa para una cita de lujo, cuando este sábado reciben al Toluca de Antonio Mohamed. El Estadio Akron vuelve a abrir sus puertas a los aficionados y tendrá un partido extraordinario para inaugurar un nuevo semestre del conjunto rojiblanco.

El ‘Rebaño Sagrado’ viene de una primera parte del año ilusionante, donde recuperaron su identidad futbolística y compitieron nuevamente a un muy alto. nivel. Al mismo tiempo, quedaron semifinalistas de la Liga MX, pero pagaron caro no haber podido usar en la Liguilla a sus figuras que se fueron a la Selección.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ llegan tras un semestre donde en el ámbito local tuvieron rendimiento irregular, pero compensaron con éxito en lo internacional. Fueron campeones de la Concachampions, el principal objetivo de la temporada, aunque también les dolió no haber podido lograr ser tricampeones de la Liga MX.

El encuentro entre Chivas de Guadalajara y Toluca se celebrará HOY sábado 18 de julio, en el Estadio Akron, por el juego correspondiente a la jornada 1 del Apertura 2026. El compromiso dará inicio a partir de las 19.07 horas del Centro de México, en el segundo turno de partidos de los estipulados para la fecha de hoy.