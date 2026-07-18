Las alineaciones del Chivas vs Toluca de la J1 en el AP26

Este sábado el conjunto de Chivas regresa a la actividad en la Liga MX para disputar el arranque del Apertura 2026. Tanto el Rebaño como Toluca tienen a jugadores que formaron parte de la Selección Mexicana en el Mundial, por lo que algunos de ellos son duda para el partido del día de hoy para ambos de los directores técnicos.
En los dos equipos los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo, ya reportaron con sus respectivas escuadras, por lo que es una gran posibilidad que esta tarde algunos de ellos estén contemplados tanto por Gabriel Milito, como por Antonio Mohamed, por lo que puede ser un gran partido, tomando en cuenta la calidad de ambas plantillas.
Sin embargo, cabe mencionar que no todos los clubes les permitieron a sus jugadores estar de inicio en esta primera jornada, cuidando de cierta manera la carga física. Es por esto que Armando González no sería considerado para este duelo, quien seguiría con este partido como descanso, aún cuando no jugó en la Copa del Mundo.
Alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Diego Campillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Luis Romo
- Kevin Castañeda
- Daniel Aguirre
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Ángel Sepúlveda
- Roberto Alvarado
Alineación de Toluca
- Luis García
- Santiago Simón
- Bruno Méndez
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Everardo López
- Franco Romero
- Jorge Díaz
- Jesús Angulo
- Alexis Vega
- Erick Gutiérrez
En síntesis
- Chivas y Toluca debutan este sábado en el arranque del torneo Apertura 2026.
- Armando González no fue considerado para este enfrentamiento, pese a no jugar en el Tricolor.
- Antonio Mohamed y Gabriel Milito son los directores técnicos que comandarán este encuentro.