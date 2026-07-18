Las alineaciones del Chivas vs Toluca de la J1 en el AP26

Este sábado el conjunto de Chivas regresa a la actividad en la Liga MX para disputar el arranque del Apertura 2026. Tanto el Rebaño como Toluca tienen a jugadores que formaron parte de la Selección Mexicana en el Mundial, por lo que algunos de ellos son duda para el partido del día de hoy para ambos de los directores técnicos.

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En los dos equipos los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo, ya reportaron con sus respectivas escuadras, por lo que es una gran posibilidad que esta tarde algunos de ellos estén contemplados tanto por Gabriel Milito, como por Antonio Mohamed, por lo que puede ser un gran partido, tomando en cuenta la calidad de ambas plantillas.

Sin embargo, cabe mencionar que no todos los clubes les permitieron a sus jugadores estar de inicio en esta primera jornada, cuidando de cierta manera la carga física. Es por esto que Armando González no sería considerado para este duelo, quien seguiría con este partido como descanso, aún cuando no jugó en la Copa del Mundo.

Alineación de Chivas

Raúl Rangel

Diego Campillo

Bryan González

Omar Govea

Luis Romo

Kevin Castañeda

Daniel Aguirre

Fernando González

Richard Ledezma

Ángel Sepúlveda

Roberto Alvarado

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Alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Bruno Méndez

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Everardo López

Franco Romero

Jorge Díaz

Jesús Angulo

Alexis Vega

Erick Gutiérrez

En síntesis