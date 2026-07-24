¿Por qué no juega David Ospina en Atlante vs. América por el Apertura 2026?

El portero colombiano no será parte del duelo de los Potros de Hierro ante las Águilas por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante y América se miden este viernes 24 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca, renombrado Banorte, de la capital mexicana. Ambos equipos buscan ganar ante un vecino de la ciudad.

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Para este compromiso, el director técnico Miguel Herrera no contará con un jugador que llegó al equipo para ser titular. El guardameta David Ospina no será parte del equipo y ni siquiera será titular. La razón radica en que el futbolista se sumó en los últimos días como flamante refuerzo y aún no está a punto desde los físico y futbolístico para ser titular.

¿Quién será el reemplazo de David Ospina en Atlante vs. América?

Con esta noticia, el guardameta Óscar Jiménez se suma a la alineación titular y se mantiene como el arquero inicial, tal como sucedió en la jornada anterior. En corto plazo competirá de igual a igual con un futbolista que ha sido de la elite del futbol mundial.

¿Cuál será la alineación de Atlante vs. América sin David Ospina?

Sin David Ospina, los Potros de Hierro formarían de la siguiente manera en su encuentro contra las Águilas: Jiménez; Portales, Carrera, Tercero, Sánchez, Escobar; Pizzuto, Fernández, Calzadilla; Julio y Puente.