¿Por qué no juega Ángel Correa en Xolos de Tijuana vs. Tigres por la Liga MX?

El atacante argentino tiene muy avanzada su salida del club y no estará disponible para el duelo de hoy ante Xolos.

Tigres UANL pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 este jueves, cuando visite a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente por la primera jornada del campeonato. El equipo dirigido por Guido Pizarro buscará comenzar el certamen con una victoria fuera de casa.

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El partido se disputará desde las 21:10 hs de la CDMX y será transmitido por FOX y FOX One. Los felinos quieren dar el primer paso y dejar en claro que serán candidatos al título.

Sin embargo, el entrenador no podrá contar con una de sus principales figuras. Se trata de Ángel Correa, quien llegó al conjunto felino la temporada pasada y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del plantel. Su ausencia para este compromiso llamó la atención de los aficionados, ya que se trata de uno de los futbolistas de mayor jerarquía del equipo.

Ángel Correa tiene muy avanzada su salida de Tigres

La ausencia del delantero argentino se debe a que su salida rumbo a River Plate está muy avanzada. Las negociaciones entre los clubes continúan y, mientras se define el futuro del futbolista, Tigres decidió no incluirlo en la convocatoria para el debut en el Apertura 2026.

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Si bien el conjunto regiomontano está poniendo condiciones y no facilita la operación, la postura de Ángel Correa es clara: quiere marcharse a River Plate para continuar su carrera en el futbol argentino. En las próximas horas podrían producirse avances importantes para destrabar la negociación y cerrar el traspaso.

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