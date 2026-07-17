Se definió qué tendrán que sintonizar los fans para no perderse el duelazo entre el 'Rebaño' y los 'Diablos'.

Chivas de Guadalajara y Toluca FC protagonizarán el plato fuerte de este sábado 18 de julio, cuando estos dos titanes se vean las caras en su presentación en el Apertura 2026. En el tercer día de esta 1° jornada de la fase regular, nos espera el enfrentamiento más destacado de toda la fecha, que tendrá a dos favoritos a ganar el torneo.

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El ‘Rebaño Sagrado’, por su lado, viene de quedar eliminado en semifinales del último campeonato a manos de Cruz Azul, que lo derrotó por un global de 4-3. En la fase regular, el equipo de Gabriel Milito había finalizado en la 2° posición de la tabla, con 36 puntos, producto de once victorias, tres empates y tres caídas.

Los ‘Diablos Rojos’, mientras tanto, llegan tras quedar eliminados en cuartos de final del último certamen a manos del Pachuca, que lo venció por un global de 3-0. En la fase regular, el conjunto de Antonio Mohamed había acabado en el 5° lugar, con 30 unidades, tras cosechar ocho triunfos, seis empates y tres caídas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Toluca por el Apertura 2026?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Toluca FC tendrá lugar este sábado 18 de julio, a partir de las 19.07 horas del Centro de México, por la jornada 1 del Apertura 2026. El compromiso de la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Akron, la casa del ‘Rebaño Sagrado’, que volverá a ver acción tras ser sede de la Copa del Mundo.

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El Estadio Akron recibirá el Chivas vs. Toluca [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por TV en México?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Toluca FC no se podrá seguir por televisión en el territorio nacional, ni por la señal abierta ni tampoco por la señal de cable. De acuerdo a la grilla de la TV, ni los canales que pasarán los encuentros en forma gratuita ni los de paga tienen los derechos del compromiso de turno.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por Internet en México?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Toluca FC contará con la transmisión en directo en forma online, vía streaming, de la plataforma de paga Amazon Prime Video. Este sitio será la única vía de poder observar con imagen y sonido en simultáneo a los acontecimientos el enfrentamiento que se jugará en el Akron.

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