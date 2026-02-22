Es tendencia:
CLAUSURA 2026

¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

Conoce el motivo por el que se pierde el encuentro el goleador de los Felinos.

Por Lucas Lescano

Guillermo Martínez no jugará ante Rayados de Monterrey por decisión táctica.
Pumas UNAM recibe a Rayados de Monterrey este domingo por la Jornada 7 del Clausura 2026. Los Felinos tienen la oportunidad de extender el buen momento con una victoria ante un rival de mucho peso en la liga, por lo que Efraín Juárez tomó la decisión de dejar fuera del encuentro a su goleador: Guillermo Martínez.

La razón por la que Guillermo Martínez no juega en Pumas UNAM vs. Rayados Monterrey

La ausencia del Memote solamente se explica desde una decisión táctica y técnica. Juárez entiende que lo mejor es que la dupla de ataque la conformen Robert Morales y Alan Medina. En ese sentido, apelando a la velocidad y explosividad, lo que buscan los Universitarios son las transiciones rápidas y no tanto el aguante que puede ofrecer Martínez.

Guillermo Martínez no será titular en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey. (GETTY IMAGES)

De cualquier manera, el goleador de 30 años estará esperando su oportunidad entre los relevos en caso de que Efraín crea necesario que salte al campo de juego. De todas maneras, la apuesta está en que el centro del campo veloz se combine con los hombres de ataque para lastimar a una defensa de Monterrey que luce sólida, pero con distracciones recurrentes.

Memote ya suma cuatro partidos en Clausura, en los cuales pudo convertir un tanto. Su presencia en el equipo inicialista no está confirmada, pero tampoco es un hecho que sea un habitual suplente, de manera tal que Juárez deja abierta la competencia interna para que sus dirigidos diriman con el nivel mostrado quién merece obtener más minutos.

En síntesis

  • Efraín Juárez suplirá a Guillermo Martínez en la alineación titular de Pumas contra Monterrey.
  • El delantero Guillermo Martínez registra un gol anotado en cuatro partidos del Clausura 2026.
  • La ofensiva de Pumas estará conformada por Robert Morales y Alan Medina este domingo.
