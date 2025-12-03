Cruz Azul tendrá un importante desafío esta tarde-noche en CU, cuando reciba a sus pares de Tigres UANL, en el marco del juego de ida de las semifinales de la Liguilla. El conjunto celeste saldrá al campo con todas sus energías para intentar obtener una ventaja que le permita ir mejor parado a la revancha del fin de semana en Nuevo León.

‘La Máquina’ viene de eliminar a Chivas en cuartos de final del Apertura 2025, dando un golpe sobre la mesa ante otro de los ‘grandes’ del futbol mexicano. Tras haber quedado tercero en la tabla general de la fase regular, Cruz Azul ratificó esas sensaciones y tachó a un histórico como el Guadalajara. Ahora, deberá repetir ante Tigres.

En su objetivo de poder dejar en el camino a los ‘Universitarios’ y clasificar a la gran final, el equipo cementero tendrá una baja sensible: la de Kevin Mier, su portero titular. El guardameta colombiano contará con la mala fortuna de no poder participar del encuentro, ni iniciando entre los once ni tampoco ocupando un lugar en la banca de relevos.

Mier jugó el último Cruz Azul-Tigres, pero no estará hoy [Foto: Getty]

Los dirigidos por Nicolás Larcamón no podrán utilizar a su golero dado que se está recuperando de una fractura en la tibia. El dueño del arco de Cruz Azul sufrió esa lesión en la pierna derecha en el cruce ante Pumas en la fase regular, y lo ha dejado fuera desde entonces. Para colmo, es una lesión tan delicada que no podrá jugar en todo lo que queda de Liguilla.

Ante la baja de Kevin Mier, el reemplazo será Andrés Gudiño, que viene sustituyéndolo cuando no puede ser de la partida. El portero suplente de ‘La Máquina’ no ha dado la máxima confianza en las oportunidades que tuvo, pero cuenta con una gran chance de demostrar en estos Playoffs. Tanto en ida y vuelta ante Tigres como en una posible final, sería el encargado de cuidar los postes.

Con la ausencia de Kevin Mier, la alineación titular que se perfila en Cruz Azul para recibir a Tigres UANL sería la siguiente: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi; Jeremy Marquez, José Paradela; Gabriel Fernández. Además de una formación fuerte, también contarán con una banca rica en alternativas.

