El español quedó afuera del equipo de 'La Pandilla' para el cruce ante 'Tuzos'. El motivo de su ausencia.

Matías Almeyda confirmó sus elegidos para una compleja parada que tendrán este domingo 18 de octubre los Rayados en el Estadio BBVA. El Monterrey, necesitado de puntos para crecer en la tabla, deberá vencer al Pachuca si quiere acercarse a los puestos de clasificación. Y para ello, tendrán que jugarse con lo mejor que tienen.

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Dentro del once inicial que definió el cuerpo técnico del Monterrey para recibir a Pachuca, hay una ausencia que se impone: la de Oliver Torres, que no será titular esta tarde. El mediocampista español no figura en la formación del dueño de casa para afrontar el juego que cerrará esta jornada 12 del Apertura 2026 en el Gigante de Acero.

Para la tranquilidad del público de Rayados, el volante no se encuentra fuera del equipo por una lesión o por problemas físicos que le impidan ser parte de la cita de hoy. En esta ocasión, su salida se trata de una decisión táctica del entrenador del Monterrey, que cambiará el esquema respecto al empate del último partido de ‘La Pandilla’.

Rayados sale sin Torres en el mediocampo [Foto: Getty]

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Oliver Torres estará este domingo dentro de las alternativas del banco de suplentes ante el Pachuca, con chances de sumar minutos durante el desarrollo del juego. De entrada, César Garza y Orbelín Pineda ocuparán el doble pivote de la mitad de cancha, en tanto que Lucas Ocampos regresa en una ofensiva con cuatro delanteros.

En este tramo de la temporada del Apertura 2026, Oliver Torres acumulaba seis titularidades consecutivas en el equipo de Matías Almeyda. Sin embargo, en el encuentro anterior, el DT lo quitó como su primer cambio y ahora decidió que sea suplente y respaldó a Garza. Así, el español deberá luchar para recuperar su lugar en la formación.

Sin Oliver Torres, esta es la alineación confirmada de Rayados para recibir a los Tuzos del Pachuca esta tarde por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Orbelín Pineda; Diego Rossi, Lucas Ocampos, Jesús Corona; Hugo Cuypers.