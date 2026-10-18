Las alineaciones de Rayados vs Pachuca

La Jornada 12 del Apertura 2026 termina este domingo con un duelo entre Rayados y Pachuca, ambos conjuntos necesitan esta victoria si es que quieren llegar a la zona de clasificación y no quieren alejarse, ya que la competencia por el séptimo y octavo puesto están muy peleados. Es por ello que necesitan sus mejores alineaciones el día de hoy.
En el caso de Monterrey, Matías Almeyda no tendrá disponibles a dos jugadores que se mantienen con lesiones. El caso de Stefan Medina y Uros Djurdjevic son los elementos que no están siendo considerados para este partido, por lo que se tendrá que ajustar en la zona defensiva en su once inicial y en el caso de su delantero, regularmente no es titular.
Por otro lado está el equipo de Benjamín Mora, quien tiene imparable a Salomón Rondón en el ataque, pero que en contraparte cuenta con las ausencias por lesión de tres elementos: Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo, es por esta razón que también se modificarían algunas cosas para buscar os tres puntos.
Probables alineaciones de Rayados
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Carlos Salcedo
- Victor Guzmán
- Gerardo Arteaga
- Oliver Torres
- Orbelín Pineda
- César Garza
- Jesus Corona
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
Probables alineaciones de Pachuca
- Carlos Moreno,
- Carlos Sánchez
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Francisco Venegas
- Sergio Rodríguez
- Christian Rivera
- Nicolas Vallejo
- Rodolfo Pizarro
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
Luca Orellano se habría recuperado y estaría listo para jugar con Rayados frente a Pachuca por la Liga MX
En síntesis
- Rayados y Pachuca cierran la Jornada 12 del Apertura 2026 este domingo.
- Stefan Medina y Uros Djurdjevic causan baja por lesión en Monterrey.
- Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo son ausencias por lesión en Pachuca.