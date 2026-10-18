Las alineaciones de Rayados vs Pachuca

Estos serían los elegidos de hoy por Matías Almeyda y de Benjamín Mora para el cierre de la J12.

La Jornada 12 del Apertura 2026 termina este domingo con un duelo entre Rayados y Pachuca, ambos conjuntos necesitan esta victoria si es que quieren llegar a la zona de clasificación y no quieren alejarse, ya que la competencia por el séptimo y octavo puesto están muy peleados. Es por ello que necesitan sus mejores alineaciones el día de hoy.

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En el caso de Monterrey, Matías Almeyda no tendrá disponibles a dos jugadores que se mantienen con lesiones. El caso de Stefan Medina y Uros Djurdjevic son los elementos que no están siendo considerados para este partido, por lo que se tendrá que ajustar en la zona defensiva en su once inicial y en el caso de su delantero, regularmente no es titular.

Por otro lado está el equipo de Benjamín Mora, quien tiene imparable a Salomón Rondón en el ataque, pero que en contraparte cuenta con las ausencias por lesión de tres elementos: Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo, es por esta razón que también se modificarían algunas cosas para buscar os tres puntos.

Probables alineaciones de Rayados

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Carlos Salcedo

Victor Guzmán

Gerardo Arteaga

Oliver Torres

Orbelín Pineda

César Garza

Jesus Corona

Diego Rossi

Hugo Cuypers

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Probables alineaciones de Pachuca

Carlos Moreno,

Carlos Sánchez

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Francisco Venegas

Sergio Rodríguez

Christian Rivera

Nicolas Vallejo

Rodolfo Pizarro

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

En síntesis