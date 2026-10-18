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¿Juega Lucas Ocampos? Las alineaciones de Rayados vs. Pachuca por el Apertura 2026

Estos serían los elegidos de hoy por Matías Almeyda y de Benjamín Mora para el cierre de la J12.

Las alineaciones de Rayados vs Pachuca
© Maria Lysaker/Getty ImagesLas alineaciones de Rayados vs Pachuca

La Jornada 12 del Apertura 2026 termina este domingo con un duelo entre Rayados y Pachuca, ambos conjuntos necesitan esta victoria si es que quieren llegar a la zona de clasificación y no quieren alejarse, ya que la competencia por el séptimo y octavo puesto están muy peleados. Es por ello que necesitan sus mejores alineaciones el día de hoy.

En el caso de Monterrey, Matías Almeyda no tendrá disponibles a dos jugadores que se mantienen con lesiones. El caso de Stefan Medina y Uros Djurdjevic son los elementos que no están siendo considerados para este partido, por lo que se tendrá que ajustar en la zona defensiva en su once inicial y en el caso de su delantero, regularmente no es titular.

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Por otro lado está el equipo de Benjamín Mora, quien tiene imparable a Salomón Rondón en el ataque, pero que en contraparte cuenta con las ausencias por lesión de tres elementos: Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo, es por esta razón que también se modificarían algunas cosas para buscar os tres puntos.

Probables alineaciones de Rayados

  • Esteban Andrada
  • Ricardo Chávez
  • Carlos Salcedo
  • Victor Guzmán
  • Gerardo Arteaga
  • Oliver Torres
  • Orbelín Pineda
  • César Garza
  • Jesus Corona
  • Diego Rossi
  • Hugo Cuypers

Probables alineaciones de Pachuca

  • Carlos Moreno,
  • Carlos Sánchez
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Francisco Venegas
  • Sergio Rodríguez
  • Christian Rivera
  • Nicolas Vallejo
  • Rodolfo Pizarro
  • Oussama Idrissi
  • Salomón Rondón
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En síntesis

  • Rayados y Pachuca cierran la Jornada 12 del Apertura 2026 este domingo.
  • Stefan Medina y Uros Djurdjevic causan baja por lesión en Monterrey.
  • Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo son ausencias por lesión en Pachuca.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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