Los Rayados de Monterrey serán los encargados de bajarle el telón a la jornada 12 del Apertura 2026, donde disputarán el último partido recibiendo al siempre duro Pachuca. Dos conjuntos que se encuentran en apuros chocarán esta tarde en el Gigante de Acero, buscando volver a sumar de a tres y escalar lugares en el campeonato.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El partido CF Monterrey vs. Pachuca se disputará HOY domingo 18 de octubre, con sede en el Estadio BBVA, en el marco de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso entre ambos cuadros albiazules dará comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el que será el único juego de la agenda del día.

¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Pachuca por TV en México?

El partido CF Monterrey vs. Pachuca no contará con transmisión en directo por televisión en el territorio mexicano esta tarde, para sorpresa de las dos aficiones. Ninguno de los canales de televisión, ni de las señales abiertas gratuitas ni de las de cable pagas, pasará el encuentro por sus pantallas este domingo en el país.

¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Pachuca por streaming en México?

El partido CF Monterrey vs. Pachuca se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del suelo nacional en forma online, a través de la plataforma ViX Premium. Además, también consiguió los derechos de transmisión del compromiso de esta tarde el multimedio Layvtime, que lo pasará en su portal y su canal de YouTube.