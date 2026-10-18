En esta nota, te contamos el detrás de escena de la cobertura de la única propuesta del día en la Liga MX.

En el Estadio BBVA de Monterrey, Rayados tiene todo preparado para afrontar un nuevo desafío en busca de volver a la victoria. En casa y ante su público, se enfrentarán ante Pachuca, un contendiente que también está urgido de victorias. Se aproxima una cita muy prometedora en lo último que queda de la jornada 12 del Apertura 2026.

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Tanto Rayados como Pachuca atraviesan delicadas actualidades en este campeonato: con buenos plantes, ambos se encuentran fuera de la zona de clasificación a Liguilla. En el caso del Monterrey, cuentan con un partido menos que los ‘Tuzos’ puesto que deben un encuentro pendiente, por lo que el de hoy es aún más crucial.

Por todos los condimentos que tiene este compromiso, ningún aficionado querrá perdérselo. No obstante, advertirán muy pronto que el juego no irá por TV abierta en México, lo cual dificultaría el acceso de muchos fans al mismo. Ninguna de las señales de televisión gratuita (tampoco las de cable) pasarán el duelo de hoy.

Esta situación surge de que en la previa del Rayados vs. Pachuca, la plataforma de paga ViX Premium había adquirido los derechos de transmisión del partido para suelo mexicano. Para poder seguir el cruce de la jornada 12 del Apertura 2026 por este sitio, los usuarios deben estar registrados por medio del pago de un abono mensual.

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Rayados-Pachuca, una buena oferta de domingo [Foto: Getty]

Afortunadamente para los seguidores de la Liga MX que tenían ganas de ver el encuentro, el multimedio Layvtime consiguió sobre la hora la chance de hacer la cobertura en simultáneo. Este sitio pasará gratis y en directo el choque entre Rayados y Pachuca con imagen y sonido, por su portal web y también en su canal de YouTube.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Rayados vs. Pachuca por el Apertura 2026:

Si no puedes sintonizar el juego por las vías mencionadas, aquí podrás seguir todas las incidencias en directo desde el momento que arranque el partido: