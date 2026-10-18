Faitelson se rinde ante el nuevo fichaje del América por encima de Rapha Veiga: “Creo que el América…”

Luego de su rendimiento contra León, Faitelson destacó a una de las nuevas estrellas de las Águilas.

El Club América protagonizó el encuentro con mayor cuota goleadora en lo que va de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026. En su visita al Estadio León, las Águilas consiguieron una sólida victoria por 5-3 frente al Club León para tomar distancia en la clasificación y consolidarse como los únicos líderes del certamen.

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Tras la salida de André Jardine del banquillo, la expectativa general señalaba que el cuadro azulcrema tendría dificultades para sostener el nivel competitivo que venía desplegando. Sin embargo, las más recientes incorporaciones han generado un impacto inmediato sobre el terreno de juego, destacando un elemento en particular que se adueñó de los elogios de David Faitelson.

Faitelson, sorprendido con Carlos Álvarez

A la par de Miguel Borja, una de las contrataciones estelares durante el último mercado de fichajes fue Carlos Álvarez. El joven mediocampista español de 23 años arribó procedente del Levante UD a cambio de 6 millones de euros, y rápidamente ha comenzado a dar de qué hablar en el futbol mexicano.

Frente a la Fiera, Álvarez tuvo la oportunidad de firmar su segunda titularidad desde su llegada al América ante la ausencia de Raphael Veiga. El brasileño quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una contusión durante un entrenamiento en la semana, razón por la cual el director técnico Guillermo Almada prefirió no arriesgarlo para evitar que la molestia derivara en una lesión de mayor gravedad.

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Carlos Álvarez ya suma 4 partidos con las Águilas.

El ibérico se hizo notar sobre la cancha al marcar la segunda anotación de la noche para el América al minuto 34. Dicha actuación le valió el reconocimiento de Faitelson, quien no dudó en compararlo con su competidor directo por el puesto en su cuenta de X: “En 40 minutos, me gusta más Álvarez que el brasileño Veiga… El español ya marcó su primer gol en México“.

Mucho más dinámico este mediocampo del América…

Zendejas y Brian le dan amplitud y Carlos Álvarez tiene mucha movilidad y visión… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 18, 2026

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Posteriormente, el reconocido analista de TUDN resaltó la química futbolística que el español logró construir al lado de sus compañeros en el frente de ataque, como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas: “Mucho más dinámico este mediocampo del América… Zendejas y Brian le dan amplitud y Carlos Álvarez tiene mucha movilidad y visión.”

En la parte complementaria, Carlos Álvarez redondeó su actuación al entregar una asistencia al minuto 58 para Erick Sánchez, en una exhibición que dejó plenamente satisfecho a Faitelson: “Muy buen partido de Carlos Álvarez. El español empieza a mostrar sus grandes cualidades. Y es un futbolista que no se guarda nada: corre, pelea, mete… Creo que el América no se equivocó con él.”

En síntesis

David Faitelson consideró al refuerzo Carlos Álvarez superior a Raphael Veiga.

consideró al refuerzo Carlos Álvarez superior a Raphael Veiga. América venció 5-3 al León en la Jornada 12 del Apertura 2026.

venció 5-3 al León en la Jornada 12 del Apertura 2026. Carlos Álvarez anotó gol y dio asistencia tras cubrir la baja de Raphael Veiga.