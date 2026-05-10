Toluca perdió 1-0 la ida contra Pachuca en el Nemesio Díez, por eso necesita remontar sí o sí para avanzar a la semifinal de la Liguilla.

Toluca viajó este fin de semana a Hidalgo para enfrentar a Pachuca este domingo por la revancha de los cuartos de final de la Liguilla. El bicampeón de la Liga MX perdió 1-0 con los Tuzos en el Estadio Nemesio Díez, por lo que tendrá que salir a buscar la remontada.

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No obstante, el equipo de Antonio Mohamed tendrá que ir en busca de la victoria sin su máximo goleador, Paulinho. El delantero portugués contrajo una lesión que lo deja afuera de la revancha contra Pachuca.

Paulinho tiene una sobrecarga muscular y no es nada grave la situación del luso, pero en Toluca no piensan arriesgarlo para este partido. La prioridad de los Diablos Rojos es que todos lleguen de la mejor manera a la final de la Concachampions 2026 del próximo 30 de mayo.

Por esta razón, en Toluca no creen que sea necesario arriesgar a Paulinho para la revancha contra Pachuca a pesar de que sea un juego de eliminación. El delantero viene de anotar un doblete contra LAFC en la vuelta de la semifinal de la Concachampions.

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¿Qué necesita Toluca para clasificar?

Toluca necesita sí o sí ganarle a Pachuca por al menos dos goles para avanzar a la semifinal de la Liga MX. Al club escarlata no le alcanza con vencer a los Tuzos por un gol debido a que, en ese caso, el global estaría empatado y el conjunto de Hidalgo clasificaría por posición en la etapa regular.

En síntesis