El recado de Álvaro Morales a Toluca tras la eliminación con Pachuca: “No es para todos”

Toluca no tendrá la posibilidad de pelear por el tricampeonato de la Liga MX tras la derrota por 3-0 del global ante Pachuca.

El controversial Álvaro Morales es un reconocido aficionado del América y seguro sufrió la eliminación del club azulcrema contra Pumas. Sin embargo, el periodista tuvo tiempo antes del Clásico Capitalino para enviarle un recado a Toluca por su derrota con Pachuca.

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Los Diablos Rojos perdieron este domingo por 2-0 con los Tuzos (global 0-3) y no podrán tener chances de defender el título. Una vez terminado ese partido, Álvaro Morales se puso contento de que Toluca no pueda conseguir el tricampeonato.

“En torneos cortos, sólo hay un tricampeón: el América. No es para todos“, escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter). Su comentario generó mucha discusión y esta publicación tiene más de 650 respuestas.

El comentario de Álvaro Morales a Toluca (X)

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América cayó en cuartos de final en los últimos dos torneos y la sensación es que el ciclo de André Jardine podría estar llegando a su fin. Sin embargo, pese a la eliminación con Pumas, Álvaro Morales se quedó con el consuelo de que Toluca no podrá ser tricampeón en torneos cortos.

Álvaro Morales se acordó de Chivas

De todos modos, el periodista reconoció que el Clausura 2026 del América fue un fracaso. “Para el estándar del americanismo este torneo fue un fracaso. Si hubiera sido Chivas u otro equipo esto habría sido un gran torneo, pero para América esto fue un fracaso”.

“Chivas debe dar gracias que América no clasificó a la semifinal y que no lo van a enfrentar. Porque a pesar de que el América tuvo uno de los peores 20 minutos en CU, luego la reacción fue brutal y no me imagino a unas Chivas tratando de levantarse un 0-3 adverso. Fue maravilloso”, dijo Álvaro Morales en su editorial en “Los Jefes”.

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En síntesis