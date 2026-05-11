Los Tuzos y los Universitarios se enfrentan por un premio extra además del boleto a la Final del torneo de la Primera División de México.

En el marco de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Pachuca se medirán por un lugar en la Final tras eliminar a América y Toluca, los últimos campeones de México, respectivamente. Ahora ambos chocarán por un lugar en la Final.

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Sin embargo, pese a que las energías estarán puestas en poder doblegar al rival de turno para llegar a la serie final ante Chivas o Cruz Azul, tanto los Universitarios como los Tuzos van por un premio extra que es una motivación más.

🏆CONCACAF CHAMPIONS CUP 2027

✅5/27 TEAMS



🦅Club América se clasifica por mejor posición en la Tabla General en la Temporada 2025-26 de la 🇲🇽Liga BBVA MX.



Se define al Último clasificado entre Pumas y Pachuca, donde el Clasificado a la Final estaría dentro. pic.twitter.com/i3079Sewr9 — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 10, 2026

Y es que el ganador de esta serie conseguirá de manera automática el último boleto que tiene la Primera División de México para la Concachampions 2027. Y esto se da porque la organización le da un cupo a cada uno de los finalistas del Apertura 2025 y Clausura 2026. A raíz de la definición del primer semestre, Toluca y Tigres UANL aseguraron su presencia.

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Luego, otorga dos lugares para los dos mejores clasificados en la Tabla General de la temporada, donde uno se lo llevó Cruz Azul y el otro Chivas. Pero, al poder alguno de los dos ser finalista o campeón, liberará un cupo para la Tabla General. Allí América, por debajo de los cuatro equipos mencionados, se verá beneficiado por lo que ya está automáticamente clasificado.

Todos los clasificados de la Liga MX a la Concachampions 2027

Toluca

Tigres UANL

Cruz Azul

Chivas

América

¿Cuándo y dónde juegan Pumas UNAM y Pachuca por el Clausura 2026?

Cabe recordar que por haber terminado líder en la Fase Regular, el cuadro dirigido por Efraín Juárez cerrará la serie en condición de local, en el Estadio Universitario el sábado 16 o domingo 17 de mayo. En tanto, la Ida será en el Estadio Hidalgo el miércoles 13 o jueves 14 de mayo.

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En síntesis