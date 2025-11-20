Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Pedro Vite en Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

El delantero brasileño no será titular en el duelo de los Universitarios ante los Tuzos por el Play-In del torneo mexicano.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Vite no será titular en el duelo de Pumas UNAM ante Pachuca
© Getty ImagesPedro Vite no será titular en el duelo de Pumas UNAM ante Pachuca

En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca recibe a Pumas UNAM este jueves 20 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos necesitan la victoria para avanzar en el torneo mexicano.

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Efraín Juárez no contará con una pieza que suele sumar minutos. El delantero brasileño Pedro Vite no será titular e iniciará el duelo en el banquillo. A falta de información oficial, se especual que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes será el reemplazo de Pedro Vite en Pachuca vs. Pumas UNAM?  

Con esta noticia, el delantero Santiago López tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en el Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Pachuca sin Pedro Vite?  

Sin Pedro Vite, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Tuzos: Navas; Bennevendo, Silva, Duarte, Angulo; Monroy, Caicedo, Medina, Ruvalcab: R.López y S.López.

Publicidad
Leo Suárez habló de su salida de Pumas UNAM y disparó: “Nadie me vino a hablar”

ver también

Leo Suárez habló de su salida de Pumas UNAM y disparó: “Nadie me vino a hablar”

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no hay ventaja deportiva en los partidos del Play-in del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no hay ventaja deportiva en los partidos del Play-in del Apertura 2025?

¿Por qué no juega Carrasquilla en Pachuca vs. Pumas UNAM por Play-In?
Liga MX

¿Por qué no juega Carrasquilla en Pachuca vs. Pumas UNAM por Play-In?

Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Pachuca por el Play-In
Liga MX

Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Pachuca por el Play-In

Bombazo: Pumas se desprende de un jugador en pleno partido de Play-in
Pumas de la UNAM

Bombazo: Pumas se desprende de un jugador en pleno partido de Play-in

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo