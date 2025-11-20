¿Por qué no juega Pedro Vite en Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca recibe a Pumas UNAM este jueves 20 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos necesitan la victoria para avanzar en el torneo mexicano.

Para este encuentro, el estratega Efraín Juárez no contará con una pieza que suele sumar minutos. El delantero brasileño Pedro Vite no será titular e iniciará el duelo en el banquillo. A falta de información oficial, se especual que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes será el reemplazo de Pedro Vite en Pachuca vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el delantero Santiago López tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en el Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Pachuca sin Pedro Vite?

Sin Pedro Vite, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Tuzos: Navas; Bennevendo, Silva, Duarte, Angulo; Monroy, Caicedo, Medina, Ruvalcab: R.López y S.López.

