Nicolás Benedetti le dijo adiós a Mazatlán FC y habló de su nuevo equipo: ”Me encantó el proyecto”

Otro jugador de la Liga MX dio el salto a Europa. En esta ocasión se trata de Nicolás Benedetti, mediocampista de Colombia con pasado en el Club América que abandonó Mazatlán para jugar en UD Las Palmas, uno de los equipos favoritos para ascender a LaLiga de España. El cafetero ya fue presentado y en las últimas horas platicó en conferencia.

Publicidad

Publicidad

“El proyecto que me mostraron acá es muy ambicioso, que eso me gusta a mí. Poder competir al máximo nivel y probarme en esta liga con objetivos claros, que es ascender. Me encantó el proyecto, la forma en la que me trataron y la negociación”, manifestó el exjugador de América en rueda de prensa.

Tweet placeholder

Por otro lado, aunque todavía no debutó, ya hizo saber que le sienta bien la idea del entrenador de Unión Deportiva Las Palmas. “El estilo de juego me marcó. Es un equipo que se relfeja con mi manera de jugar al futbol y esa fue una decisión importante para venir acá”, aseguró Benedetti.

Publicidad

Publicidad

Además, el colombiano expresó: “Estaba deseando jugar en Europa y me he preparado bien. Soy un jugador que me puedo adaptar a varias posiciones de ataque y obviamente tener asistencias y goles, que es de lo que se trata”. Las Palmas actualmente está quinto en la tabla de posiciones, pero a tan solo una unidad del escolta (Real Club Deportivo de La Coruña).

Todos los clubes en los que jugó Nicolás Benedetti

Deportivo Cali

América

Mazatlán

UD Las Palmas

ver también Dónde ver las transmisiones de los partidos de los 18 equipos de la Liga MX para el torneo Clausura 2026

En síntesis

Nicolás Benedetti dejó Mazatlán para fichar por la UD Las Palmas de España.

dejó Mazatlán para fichar por la de España. El mediocampista colombiano busca el ascenso a LaLiga con su nuevo equipo europeo.

busca el con su nuevo equipo europeo. El club marcha quinto en la tabla, a un punto del escolta de la clasificación.

Publicidad