En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe a León con la meta de obtener la victoria y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 13 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la ciudad de San Nicolás de los Garza.

Para este partido, el DT Guido Pizarro no contará con dos piezas que suelen ser muy tenidos en cuenta. El centrodelantero André-Pierre Gignac y el atacante Nicolás Ibáñez no serán titulares e integrarán el banquillo. Sin informaciones oficiales de posibles lesiones, se especula que las variantes son meramente táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en Tigres UANL vs. León?

Con esta noticia, el mediocampista Diego Lainez y el delantero Iván López serán titulares y acompañarán en el frente de ataque a Ángel Correa, la gran estrella del onceno. Ambos jugadores quieren demostrar que pueden estar por encima de dos jugadores importantes de los Felinos.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. León sin André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez?

Sin André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez el conjunto de auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Esmeraldas: Guzmán; Farfán, Zwarg, Sánchez, Parra; Aquino, Brunetta, Lainez, Correa, Herrera; y López.