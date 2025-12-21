Es tendencia:
Giro inesperado: Álex Padilla podría volver a la Liga MX y no a Pumas UNAM

El arquero español con pasado en el equipo universitario, es del interés de otro equipo mexicano pensando en lo que será el Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

El equipo de México que analiza el fichaje de Álex Padilla.
© Getty ImagesEl equipo de México que analiza el fichaje de Álex Padilla.

Álex Padilla tuvo un paso por la Liga MX defendiendo la camiseta de Pumas UNAM, donde alternó actuaciones positivas con otras más irregulares. Si bien mostró condiciones, nunca logró consolidarse por completo como titular indiscutido dentro del arco universitario.

Álex Padilla durante su etapa en Pumas (Getty Images)

Álex Padilla durante su etapa en Pumas (Getty Images)

A mediados de 2025, su etapa en el futbol mexicano llegó a su fin. El Athletic Club de Bilbao, dueño de su pase, decidió interrumpir el préstamo y repatriarlo, dejando a Pumas sin arquero en plena planificación deportiva. Esa situación obligó a la directiva universitaria a moverse rápido en el mercado y apostar por la llegada de Keylor Navas.

Ya en España, el panorama no ha sido sencillo para Padilla. El guardameta no logró adueñarse de la titularidad y su participación ha sido limitada, sumando solo algunos minutos a lo largo de la temporada. Ante este escenario, su futuro vuelve a generar dudas, ya que necesita continuidad para seguir creciendo.

En ese contexto, desde México vuelven a aparecer interesados. Según informó JuanFutbol, el América ya habría consultado condiciones por el arquero europeo, colocándolo como una de las opciones para reforzar el arco de cara a la próxima temporada.

¿Por qué América quiere un arquero?

La posible búsqueda de un portero no es casualidad. En Coapa saben que Luis Malagón será convocado por la Selección Mexicana y podría ausentarse durante una etapa clave del campeonato, especialmente en la Liguilla.

Andrés Vaca sugiere a un histórico de la Liga MX para reforzar al América: “Debería buscarlo”

ver también

Andrés Vaca sugiere a un histórico de la Liga MX para reforzar al América: “Debería buscarlo”

Por ese motivo, Las Águilas analizan alternativas que les permitan cubrir el arco con garantías y no perder competitividad en el tramo decisivo del torneo. En ese escenario, el nombre de Álex Padilla empieza a tomar fuerza y podría protagonizar un inesperado regreso a la Liga MX.

En síntesis

  • Álex Padilla dejó a Pumas UNAM a mediados de 2025 para regresar al Athletic Club.
  • El América consultó condiciones por Padilla ante la posible ausencia de Luis Malagón por selección.
  • Keylor Navas fue contratado por Pumas para sustituir la salida del guardameta europeo.
