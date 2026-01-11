¿Por qué no juegan Ángel Correa, Juan Brunetta y Diego Lainez en Atlético San Luis vs. Tigres por el Clausura 2026?

Este domingo la Liga MX continúa su curso y uno de los primeros protagonistas del Clausura 2026 es Tigres, subcampeón del futbol mexicano que quiere iniciar el torneo con una revancha tras quedarse cerca del título en la temporada anterior. Desde las 19:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Guido Pizarro visita al Atlético San Luis en la primera jornada del certamen, con la intención de arrancar con el pie derecho en el Estadio Alfonso Lastras.

Los felinos llegan como uno de los candidatos al título gracias a una plantilla de calidad, aunque saben que deberán mejorar varios aspectos si quieren concretar su ambición de pelear por el campeonato. Sin embargo, Pizarro no podrá contar con varias piezas claves para este debut, ya que Ángel Correa, Juan Brunetta y Diego Lainez están confirmados como ausencias para este compromiso.

¿Por qué no juega Ángel Correa?

Ángel Correa no fue considerado para este partido porque recién reportó con Tigres tras las vacaciones y llegó al club el viernes previo al duelo, por lo que el cuerpo técnico decidió que no viajara a San Luis para darle tiempo de ponerse a punto físicamente y así poder integrarse de mejor manera al ritmo de competencia antes de sumar minutos oficiales.

¿Por qué no juega Juan Brunetta?

El delantero no tiene ningún problema físico pero el entrenador tomó la decisión técnica de dejarlo de suplente. En la segunda mitad podría sumar minutos si Pizarro lo desea y si el partido lo pide.

¿Por qué no juega Diego Lainez?

Diego Lainez no viajó con el plantel de Tigres para el duelo ante Atlético San Luis y, por lo tanto, no estará disponible para el partido de hoy. Seguramente ya el próximo si este disponible.

