Tigres UANL intentará este martes recuperar el terreno perdido y volver a colocarse dentro del podio del Clausura 2025. Para ello, los ‘Felinos’ tendrán que superar una dura prueba: deberán vencer al FC Juárez en el Estadio Universitario, por un juego correspondiente a la Jornada 9 del campeonato.

Detrás de esas aspiraciones ambiciosas, Veljko Paunovic no podrá contar con ninguno de sus dos goleadores y se verá en la obligación de improvisar con un ‘falso nueve’ en el encuentro de esta tarde-noche ante los ‘Bravos’: ni Gignac ni Ibáñez integran la alineación titular para el partido.

André-Pierre Gignac no será de la partida ante FC Juárez dado que viene de recuperarse de una fibrosis, que lo aquejó en los últimos encuentros de Tigres. Sin embargo, estará entre las alternativas del banco de suplentes y podría ver minutos en la segunda mitad.

Nicolás Ibáñez, por su parte, no será parte del once inicial ante los verdinegros ya que padece una sobrecarga muscular que sufrió en las últimas horas, y desafortunadamente lo terminó dejando fuera de este juego. No estará ni siquiera en el banquillo.

Ibáñez y Gignac no integran el once de Tigres [Foto: Getty]

Con la ausencia de André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez, Tigres saldrá al campo de juego con Juan Brunetta como referente de área. Aunque esa no sea su posición natural, el extremo argentino se re-convertirá a centrodelantero para hacer las veces de sus compañeros que no podrán comenzar el partido.

De esta manera, los once de los ‘Felinos’ para comenzar el juego serán los siguientes elegidos por Paunovic: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza; Guido Pizarro, Bernardo Parra; Diego Lainez, Francisco Córdova, Marcelo Flores; Juan Brunetta.

El encuentro entre Tigres UANL y FC Juárez se disputará HOY martes 25 de febrero, desde el Estadio Universitario, a partir de las 19.00 horas, en la continuidad de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento contará con la transmisión exclusiva de Azteca 7.