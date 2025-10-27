Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca tuvo una gran reacción y remontó un 0-2 de visitante ante Toluca, el líder de la tabla de posiciones del torneo. Pese a que no ganó, el equipo salió vivo del estadio del último campeón.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

Con este resultado, los Tuzos suman 22 unidades y quedaron a un punto del último boleto directo a la Liguilla, hoy ocupado por Chivas con 23 puntos. Tras el compromiso, el director técnico Jaime Lozano habló con la prensa y sacó pecho por lo hecho por su equipo.

Así arrancó el ex entrenador de la Selección Mexicana: “El equipo alcanzó su mejor nivel. Ni siquiera en el arranque histórico con cuatro triunfos consecutivos había visto este funcionamiento de los Tuzos”. Cabe recordar que el equipo lideraba de manera holgada, pero se derrumbó en las últimas semanas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, agregó: “A los equipos que están arriba les hemos hecho grandes partidos. Muchas veces se juzga solo por el resultado, no al técnico, sino al grupo. Este equipo debe creérsela y mantener la estabilidad emocional y la inteligencia; no podemos cerrar con menos jugadores”.

En cuanto al partido en específico, señaló: “En el primer tiempo nos costó mucho trabajo, no presionábamos bien. En el medio tiempo hicimos varios ajustes y el gol antes del descanso nos dio energía. Cambiamos a línea de cinco, algo que no me gusta del todo, pero era necesario para emparejar la formación y generar oportunidades“.

ver también ¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 15?

¿Cuándo vuelve a jugar Pachuca por el Apertura 2025?

De cara a la próxima jornada, Pachuca estará por la Jornada 16 jugando el próximo domingo 2 de noviembre ante Chivas en condición de local en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Un duelo clave por el último boleto directo a la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis