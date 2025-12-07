Este Apertura 2025 está por terminar y ya se dieron a conocer los dos clubes que llegan a la final del torneo de la Liga MX; Tigres y Toluca son los conjuntos que disputarán el título en esta ocasión. Estos clubes llegan liderados por Antonio Mohamed que ya ganó un primer campeonato con los Diablos Rojos y Guido Pizarro que busca conseguirlo ahora desde el banquillo.
Sin embargo, tampoco ha sido un buen torneo para algunos otros estrategas que quedaron en el camino en la fase regular, por lo que para el siguiente semestre están siendo analizados y algunos otros ya terminaron su etapa, el equipo terminó por darles las gracias e incluso ya dieron a conocer a su nuevo timonel para el siguiente torneo.
Hasta ahora los cambios que ya se dieron fueron precisamente los de FC Juárez y el de Necaxa; por un lado el equipo de los Bravos salió de su primera Liguilla en los Cuartos de Final con Martín Varini, quien ahora ya es estratega de los Rayos, mientras que ellos dejaron ir a Fernando Gago para poder admitirlo; mientras que en el equipo fronterizo llegó Pedro Caixinha para liderar.
La otra situación que se está presentando es que equipos como Rayados, Cruz Azul y América que justamente quedaron fuera en la Liguilla, aún no han tomado decisiones y pese a que se rumora la posible salida de sus entrenadores hasta el momento parece que se ratifican para seguir en el Clausura 2026, así que a continuación compartimos la lista de los 18 clubes completa:
Los 18 DT’s de la Liga MX para el Clausura 2026
- Toluca: Antonio Mohamed
- Tigres: Guido Pizarro
- Cruz Azul: Nicolás Larcamón
- Club América: André Jardine
- Rayados: Domenec Torrent
- Chivas: Gabriel Milito
- Xolos: Sebastián Abreu
- FC Juárez: Pedro Caixinha
- Pachuca: Esteban Solari
- Pumas: Efraín Juárez
- Santos: Francisco Rodríguez
- Querétaro: Esteban González
- Necaxa: Martín Varini
- Atlas: Diego Cocca
- Atlético San Luis: Guillermo Abascal
- Mazatlán: Robert Dante Siboldi
- León: Ignacio Ambriz
- Puebla: Albert Espigares
