¿Qué canales transmiten Pumas UNAM vs. América por el Clausura 2026?

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América por el Clausura 2026 ya tiene definida su transmisión. Con opciones en TV abierta, señal de paga y streaming.

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América llega completamente abierto tras el empate 3-3 en el partido de ida, un resultado que dejó la serie al límite y con todo por definirse en la vuelta. Ambos equipos llegan con presión máxima en un duelo que promete muchas emociones.

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En este contexto, el Club América está obligado a ganar sí o sí para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Pumas UNAM sabe que con un empate le alcanza para convertirse en semifinalista del Clausura 2026 y seguir con el sueño del título en esta temporada.

Todas las opciones para ver el Clásico Capitalino

El encuentro podrá verse completamente gratis a través de Canal 5 y Azteca Deportes en televisión abierta, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados en todo México.

Además, quienes prefieran verlo por televisión de paga tendrán disponible la señal de TUDN, que ofrecerá la transmisión completa con previa, análisis y seguimiento del partido en vivo.

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En streaming, el duelo estará disponible a través de ViX Premium, permitiendo seguirlo desde cualquier dispositivo. En caso de que América logre avanzar, se viene un Clásico Nacional ante Chivas en la siguiente fase.

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