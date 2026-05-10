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“Era de Zendejas”: la furia de la afición del América tras el penal fallado de Henry Martín y la lesión que cambió todo

Los seguidores de las Águilas mostraron su enojo y frustración tras la eliminación ante Pumas UNAM.

Henry Martín no pudo convertir el penal de la clasificación para América.
© GETTY IMAGESHenry Martín no pudo convertir el penal de la clasificación para América.

Cuando parecía todo dado para concretar una remontada histórica del América, Henry Martín falló. El goleador contó con un penal decisivo cerca del final del partido de vuelta ante Pumas UNAM que le hubiera dado la clasificación a su equipo a las semifinales del Clausura 2026, pero estrelló su remate contra el poste y no logró la hazaña. Tras este momento, los aficionados no dudaron en elegir a quién debió haber sido el encargado de ese lanzamiento.

Los aficionados querían que pateara Zendejas

Vía redes sociales, los seguidores de las Águilas expresaron que Alejandro Zendejas tuvo que haberse hecho carga de la situación, ya que esperaban que algo así podía suceder. “Zendejas debió tirarlo”, “Él no falló ninguno” o “Era de Zendejas”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron envueltos en frustración y decepción.

Según se reveló en TV Azteca en la transmisión oficial del encuentro, Zendejas presentaba una pequeña molestia muscular y por eso le dejó el tiro a Martín, aunque el resultado no terminó siendo el esperado, dejando abierta la posibilidad a que Alejandro pudiera haber convertido, incluso estando “en una pierna”.

Tanto Zendejas como Martín habían pateado un penal en la ida y habían convertido. A su vez, el naturalizado estadounidense también tuvo una ejecución en el primer tiempo del encuentro de este domingo y la cambió por gol, por lo que los antecedentes lo avalaban para que el balón terminara en sus pies nuevamente.

Ver también

De posible héroe a villano: el penal fallado por Henry Martín que condenó a América a la eliminación vs. Pumas UNAM

En síntesis

  • El futbolista Henry Martín falló un penal decisivo que estrelló contra el poste del arco.
  • La afición del América señaló que Alejandro Zendejas debió ejecutar el lanzamiento penal definitivo.
  • Según TV Azteca, Zendejas cedió el tiro por una molestia muscular durante el partido.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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