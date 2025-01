Club León redondeó una jornada perfecta tras su debut en el Clausura 2025 de la Liga MX. Luego de no disputar la primera fecha del torneo por la postergación de su partido ante Pachuca, La Fiera pisó fuerte en el Estadio Jalisco donde derrotó por 2-1 a Atlas con el agregado especial de la presentación de James Rodríguez con la playera esmeralda.

ver también Mercado de fichajes: Luca Martínez Dupuy se encamina para reforzar a la Liga MX en el Clausura 2025

Sin embargo, minutos después del triunfo en Guadalajara se comenzaron a prender las alarmas en el conjunto guanajuatense. Según consignaron distintos reportes basándose en el artículo 26, inciso a, del reglamento de la Liga MX, los Panzas Verdes habrían alineado indebidamente a Andrés Guardado, cuyo nombre no estuvo en la lista de convocados realizada por Eduardo Berizzo para el partido ante La Academia.

Vale recordar que el mencionado artículo indica que se considerará que un futbolista está indebidamente alineado “cuando no esté registrado en la hoja de alineación e ingrese al terreno de juego durante el transcurso del partido, ya sea como titular o suplente”.

Publicidad

Publicidad

Andrés Guardado -de espaldas- formó parte de los movimientos precompetitivos de León en el Estadio Jalisco.

Al respecto, cabe mencionar que el histórico mediocampista de 38 años formó parte de los movimientos precompetitivos de su equipo en el campo de juego del Estadio Jalisco. Sin embargo, tal como señala el portal TUDN, no estuvo ni en la alineación titular ni en el banquillo, sino que siguió todas las alternativas desde un palco. Por ende, León podría aducir que el accionar del ex Selección Mexicana no transgredió el reglamento.

Encuesta¿Debe León ser sancionado con quita de puntos por alineación indebida de Andrés Guardado? ¿Debe León ser sancionado con quita de puntos por alineación indebida de Andrés Guardado? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Qué dicen en Atlas sobre la posibilidad de que León pierda los puntos?

La noticia de la posible sanción a León no pasó desapercibida en Atlas, que podría verse favorecido en caso de que se fallara en contra de La Fiera. Precisamente, esta fue una de las consultas que se le realizaron a Gonzalo Pineda, entrenador de los Zorros, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Al respecto, el DT rojinegro aseguró que no le gustaría obtener los tres puntos por esa vía, ya que prefiere “ganar en la cancha”. De todas formas, dijo que es un tema del cual se tendrá que ocupar la directiva.

“Me gustaría ganar en cancha, no en la mesa. Y si algo pasa, será un tema directivo. Por mí no hay ningún problema. Pero… no sé que pasará”, manifestó Pineda.

Publicidad