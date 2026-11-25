Un momento inédito se vivió en La Bombonera este miércoles y se irá para los clips del año.

Este miércoles en el ‘Infierno’, la Liga MX obsequió una de las jugadas más sorprendentes del 2026. Habitualmente, no es común observar a futbolistas poner por delante el espíritu deportivo a los intereses propios o los de su equipo. Sin embargo, en La Bombonera miles de personas acaban de presenciar un episodio poco usual.

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La escena que muy pronto se hará viral ocurrió en pleno juego de ida de cuartos de final entre Toluca y Atlas. Los Diablos Rojos estaban ganando por 2-0, y entraban en una etapa del partido donde eran muy superiores y con chances de estirar la ventaja. Incluso en ese contexto, un jugador escarlata descolocó a todo el Estadio Nemesio Diez.

En una jugada aislada del segundo tiempo, un futbolista de Atlas se lesionó y Helinho frenó un ataque prometedor para que los médicos ingresen a atenderlo. Los fanáticos comenzaron a murmurar de inmediato, sin entender qué era lo que había pasado. Algunos pensaron que el juez había pitado una falta, pero no era nada parecido a ello.

Al intentar rechazar un balón en defensa, Milton Valenzuela sintió un tirón y el delantero de Toluca protagonizó un “Fair-Play”. Helinho se podía ir directo a gol para convertir el tercero del cuadro escarlata, pero priorizó la salud de su colega y detuvo su marcha. Fue una decisión personal del brasileño que asombró hasta a sus propios compañeros.

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Al advertir lo que Helinho había hecho cuando podía quedar mano a mano y definir, los propios defensores de Atlas pararon a aplaudir a su rival brasileño. Lo mismo hicieron durante la transmisión de TUDN, donde el narrador y sus dos comentaristas se pararon a aplaudir a Helinho. Los únicos poco contentos fueron algunos plateístas de Toluca.

En el futbol mexicano pocas veces se vio una secuencia de estas características, lo que hará que se debata acerca de esta jugada en todos lados. En la televisión, todos estuvieron de acuerdo en que hubieran hecho lo mismo que Helinho y expresaron que “solo uno entre mil lo haría”. ¿Alguna vez te ha tocado presenciar una jugada de este tipo?

El video del “Fair-Play” de Helinho que será viral en México y el continente:

¡Eres enorme Helinho! Vean el acto de Fair Play que acabamos de ver, se llevó los aplausos 👏👏#InfiernoRojinegro pic.twitter.com/djOiIFtfms — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2026

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Otro punto de vista de la jugada de Helinho y Milton Valenzuela: