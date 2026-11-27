Para quienes aún no pensaban que iba en serio la apuesta de Grupo PRODI con el argentino, Hernán Crespo hizo un descubrimiento inédito sobre su parte en el proyecto. El estratega principal de los ‘Zorros’ platicó con la prensa en la previa de un juego clave en el Estadio Jalisco y brindó más detalles sobre su presente en el club.

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Dentro de su confidencia acerca de sus primeros meses al frente de su nuevo equipo, el argentino reveló que tiene otro cargo en Atlas demás de DT. Si bien nunca se había hecho público, ni de parte del propio entrenador ni de la institución, no tuvo problema en decirlo. Hernán Crespo sorprendió a todos con su admisión.

En conversación con Mediotiempo desde el centro de entrenamientos de Atlas, el timonel expuso que tiene un puesto ‘jerárquico’ y con poder de decisión dentro de la estructura. Según indicó en la entrevista, Crespo afirmó que este fue uno de los puntos por los que se inclinó por la propuesta de Atlas por sobre otras que había recibido.

“A mí me habían llamado otros equipos, que me parece feo decir cuáles pero busquen los que para ustedes son los mejores seis de México y me llamaron todos, y dije que no. Y cuando me llamó Atlas también le había dicho que no, agradecí el llamado“, admitió con asombro Hernán Crespo en la introducción de su revelación sobre su posición actual.

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Atlas confía en Crespo como cara visible [Foto: Getty]

“Después, de Atlas me volvieron a llamar y me dijeron: ‘Pará, el proyecto es mucho más amplio que eventualmente salir campeón en seis meses’. Ahí yo atiendo y pregunto: ‘¿Y cómo es?’ Y me contaron, me propusieron ser mucho más que un entrenador: hoy soy no solamente entrenador, sino como un General Manager del club a nivel deportivo, donde me tengo que ocupar de todo“, disparó Hernán Crespo, dejando entrever sus múltiples tareas dentro de los Zorros como institución.

Por esta misma razón es que el argentino sostiene que pasa más tiempo en las instalaciones del equipo que en su casa. Ya no solo tiene que preparar los partidos de Atlas por la Liga MX, sino que además tiene compromisos más abarcativos que responde a la directiva. Con el paso del tiempo, se irán viendo los frutos del trabajo de Hernán Crespo en Jalisco.