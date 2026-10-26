¿Salomón Rondón podría perder el campeonato de goleo?

Estos son los rivales que le podrían quitar el título de goleo a Salomón Rondón y sus posibilidades de hacerlo.

Hasta el momento y falta de tres fechas para terminar la fase regular del Apertura 2026 en la Liga MX, Salomón Rondón se encuentra como líder absoluto de la tabla de goleo con 13 anotaciones. Pero hay algunos conjuntos que aún tienen un partido pendiente y que eso podría ser clave si es que quieren alcanzar al futbolista de Pachuca.

Publicidad

¿Quiénes pelean el liderato de goleo?

Debajo de él, en el segundo puesto se encuentra Henry Martín, el delantero del América tiene un total de 8 anotaciones en el torneo y a las Águilas aún le quedan cuatro partidos por disputar, para poder igualar al venezolano, el mexicano tendría que anotar en todos los partidos restantes o hacer entre 2 o 3 tantos en por lo menos tres de ellos.

Otro de los jugadores con 8 anotaciones en Juninho, el delantero de los Pumas sigue sumando y tan sólo le restan tres encuentros para poder conseguir los cinco tantos para alcanzar a Rondón. En el caso del auriazul, con menos cantidad de juegos por disputar, tendría que anotar mínimo dos goles en cada uno de sus duelos.

Finalmente está Juan Brunetta, el goleador de los Tigres sí es un elemento más constante en sus últimos partidos, por lo que en los tres duelos que le quedan también está obligado a conseguir anotaciones en los juegos restantes y con un mínimo de dos cada partido. Pero hasta el momento nada es imposible para los tres competidores.

Publicidad

En el caso de Henry sólo le ha anotado entre 2 y tres a Necaxa y a FC Juárez; Juninho también ha logrado entre 2 y 3 tantos a FC Juárez y al Atlante; y Brunetta sólo ha metido dos ante Toluca. Aunque suena poco prometedor que lo puedan alcanzar y que Rondón no haga ninguna anotación en los duelos que le restan, estas serían las probabilidades por ahora.

En síntesis