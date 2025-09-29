Por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial Sub-20 en Chile, la Selección Mexicana empató 2-2 en su duelo ante Brasil. Con anotaciones de Alexei Domínguez y Diego Ochoa, el cuadro nacional sacó un buen punto ante una selección siempre complicada.

Más allá del debut, una de las notas de la jornada fue la innovación que la FIFA está probando en certamen y es la utilización del a Tarjeta Verde. Ya se uso en algunos partidos y el compromiso del Tri ante los sudamericanos no fue la excepción.

La situación se dio en el segundo tiempo del duelo, cuando Eduardo Arce, entrenador del equipo nacional, pidió el chequeo de una falta del delantero Erick Bele sobre el portero Emmanuel Ochoa. En la jugada Bele barrió por el balón e impactó a Ochoa, por lo que el árbitro Maurizio Mariani le mostró la tarjeta amarilla.

Luego de la revisión, la decisión se mantuvo y Brasil se quedó con todos sus jugadores en la cancha. Tras esto, el equipo mexicano perdió una oportunidad en el partido para utilizar la particular herramienta que puede tener futuro si se aplica con criterio.

¿Cómo funciona la Tarjeta Verde?

La medida permite a los directores técnicos solicitar que se revise una determinada jugada en el monitor de videoarbitraje (VAR), en conjunto con el Football Video Support (FVS), al estilo de lo que ocurre en la NFL.

Para que esto ocurra, el director técnico debe mostrar la tarjeta al cuarto árbitro y este notifica al central para que pase a la zona de revisión. Si el desafío es exitoso, el equipo conserva su tarjeta (tienen dos por partido), si no, pierden esa oportunidad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 2 del Grupo C, el equipo a cargo de Eduardo Arce se medirá ante España, que inició el torneo con el pie izquierdo. El compromiso será el próximo miércoles 1° de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.