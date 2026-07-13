El delantero español es uno de los grandes objetivos del equipo mexicano pensando en la temporada que comienza la semana próxima.

América ya trabaja de lleno en una nueva temporada con un cambio importante en el banquillo. Tras la salida de André Jardine, comenzó un nuevo proyecto deportivo encabezado por Guillermo Almada, quien asumió el desafío de devolver a las Águilas a lo más alto del futbol mexicano y pelear por todos los títulos.

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Mientras todas las miradas del mundo del futbol están puestas en el Mundial 2026, esta misma semana comenzará una nueva edición de la Liga MX. El certamen local convivirá con la recta final de la Copa del Mundo, ya que durante los próximos días también se disputarán las semifinales y la gran final del torneo de selecciones.

En paralelo al inicio del campeonato, la directiva azulcrema continúa trabajando en el mercado de fichajes. El objetivo es incorporar futbolistas de jerarquía que puedan darle un salto de calidad al plantel y potenciar el proyecto de Guillermo Almada de cara a una temporada cargada de desafíos.

Uno de los nombres que aparece en la órbita del América es Borja Iglesias. El experimentado delantero del Celta de Vigo se encuentra actualmente disputando las semifinales del Mundial 2026 con España.

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El valor de mercado y el salario de Borja Iglesias que analiza América

De acuerdo con Fox Sports, el Celta de Vigo no facilitará la salida de Borja Iglesias y pediría alrededor de 8 millones de dólares para desprenderse de su histórico delantero. A ese monto habría que sumarle su salario. Según Fichajes.com, el atacante español percibe un sueldo cercano a los 1,66 millones de dólares por temporada.

8MDD por Borja Iglesias y un sueldo altísimo.



Se hará?pic.twitter.com/ZBfmOblVae — 🦅 (@1916Aguila) July 13, 2026

En consecuencia, si América decide avanzar por el fichaje de Borja Iglesias, la institución tendría que afrontar una inversión cercana a los 10 millones de dólares entre el costo del traspaso y el salario del delantero, una cifra que habrá que ver si están dispuestos a pagar.

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