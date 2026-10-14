Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, rompe el silencio sobre su futuro y los rumores con Liverpool: “Todo va a…”

Con rumores sobre su posible salida de Xolos y vínculos con el Liverpoo, la agente de Gil Mora habló sobre el futuro de la estrella mexicana.

Gilberto Mora acaparó las portadas de los principales medios deportivos a lo largo de la semana. Con el arribo inminente de su cumpleaños número 18, el reglamento internacional abría finalmente la puerta para que cualquier club interesado en el balompié europeo pudiera gestionar el fichaje de la joven promesa mexicana.

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Las especulaciones no tardaron en tomar fuerza, apuntando a un presunto acuerdo cerrado por el mediocampista de Xolos de Tijuana a cambio de una cifra récord de 50 millones. De entre la lista de candidatos en el Viejo Continente, el Liverpool tomó la delantera en los reportes como el destino fijado para concretar su traspaso, aunque este 14 de octubre, tras alcanzar la mayoría de edad, todavía no se ha formalizado ningún anuncio oficial.

Pimienta sobre el futuro de Mora

Ante la ola de trascendidos en torno a su representado, Rafaela Pimenta rompió el silencio en entrevista para TNT Sports, donde aclaró el panorama actual de Gil Mora: “Acepté esta entrevista para responder a la pregunta, porque la estuve viendo en varios sitios. Nosotros sabemos que el periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero, y después hasta junio.”

Posteriormente, la agente portuguesa salió en defensa del volante recién ingresado a la mayoría de edad, advirtiendo que las constantes versiones sobre su carrera podrían interferir negativamente en su maduración futbolística: “Son tantos los rumores que queremos romper el juguete, uno que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión”, comentó.

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Rafaela Pimenta es una de las empresarias más dominantes del futbol actual.

Desmintiendo de forma tajante un acuerdo pactado con el Liverpool o cualquier otra institución europea, Pimenta se mostró confiada en que, a su debido tiempo, Mora dará el salto definitivo: “Todo va a venir, todo va a llegar y todo va a pasar como pensamos y como lo planeamos, pero en su cumpleaños solo vamos a pensar en celebrar su vida, su mayoría de edad, su futuro y su pasado, que para mí es lo importante“, concluyó la apoderada.

En síntesis

Gilberto Mora cumplió 18 años este 14 de octubre en medio de rumores.

cumplió 18 años este 14 de octubre en medio de rumores. Rafaela Pimenta desmintió el fichaje de Gilberto Mora por 50 millones al Liverpool.

desmintió el fichaje de Gilberto Mora por 50 millones al Liverpool. El mercado está cerrado; Gilberto Mora no será traspasado a Europa hasta enero.