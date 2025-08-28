Es tendencia:
Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, responde si quiere verlo en Real Madrid: “Prefiero que…”

La agente del futbolista de Xolos de Tijuana, rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de que el futbolista llegue al Real Madrid tras ser vinculado con el equipo español.

Rafaela Pimienta se refirió al futuro de la joven joya mexicana
Rafaela Pimienta se refirió al futuro de la joven joya mexicana

Gilberto Mora es una de las grandes apariciones del futbol mexicano en el último tiempo. El futbolista de Xolos de Tijuana está dando que hablar con 16 años y promete mucho de cara al futuro. Su talento ya lo coloca como una de las jóvenes promesas más interesantes del país.

Su equipo y la Selección Mexicana ya están disfrutando de su futbol, y está claro que todavía tiene mucho más por mejorar para terminar convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del país. Cada partido que disputa demuestra su crecimiento y la proyección que tiene para brillar.

Lo cierto es que, gracias a lo que mostró a su corta edad, ya empezó a despertar el interés de los grandes equipos de Europa, que lo siguen de cerca. Saben que tiene una gran proyección y un futuro enorme por delante, y no quieren perder la oportunidad de sumarlo a sus filas cuando cumpla la edad requerida.

En las últimas horas, Mora fue vinculado con el Real Madrid según la información de Ike Carrera y la noticia sorprendió a todo México. Si bien no lo pueden fichar ahora por ser menor de edad, no se descarta la posibilidad de que lo compren y se sume a los 18 años.

Mientras tanto, Rafaela Pimienta, agente del futbolista y también de otras grandes figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez, rompió el silencio luego de los rumores que se instalaron y se refirió a lo que será el futuro de la joya mexicana.

Las declaraciones de Rafaela Pimienta: “El chico más joven en jugar la Copa de Oro en la historia de la competición internacional. Está relacionado con el Real Madrid, es normal que esté relacionado con grandes equipos. Es un chico muy joven, muy fuerte. Vamos a escuchar aún muchas simulaciones, pensamientos e ideas. Yo prefiero que vaya donde va a ser feliz”, reveló la agente, que no confirmó nada pero que tampoco cerró las puertas a un gran salto europeo.

Tweet placeholder
