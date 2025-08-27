El futbol mexicano ya tiene a su presente y futuro, un futbolista que ilusiona a muchos y que dará que hablar durante varios años. Hablamos nada más ni nada menos que de Gilberto Mora, la joya de Xolos de Tijuana. A sus 16 años ya comenzó a destacar tanto en su club como en la Selección Mexicana, demostrando un nivel que entusiasma a todos.

Este fin de semana que pasó, Mora fue una de las grandes figuras de su equipo en el empate 3-3 ante Chivas de Guadalajara por la sexta jornada del Apertura 2025. El joven futbolista se destacó con un doblete e impresiona cada vez más a los aficionados.

En las últimas horas, empezó a correr con fuerza un rumor que sorprendió a todos. Se mencionó que el Real Madrid, considerado el mejor equipo del mundo, estaría siguiendo de cerca los pasos del juvenil. La información generó gran repercusión y puso al nombre de Mora en la escena internacional.

El periodista Ike Carrera fue quien reveló la versión, asegurando que el conjunto español piensa en la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con Xolos. De esa manera, se garantizaría la llegada del futbolista mexicano a futuro, en medio del creciente interés que comienza a despertar en Europa.

Sin embargo, por ahora es imposible que Mora se marche al Viejo Continente. La razón principal es su edad, ya que con 16 años todavía no puede ser transferido. Lo que sí puede darse es una negociación para asegurar la compra y que se sume a su nuevo club una vez que cumpla 18.

El Loco Abreu revela que es imposible que Gilberto Mora juegue en otro equipo de México

“No, acá no. Seguramente no, porque no lo van a poder pagar”, expresó el entrenador de Xolos sobre la posibilidad de que Gilberto Mora fiche por otro club del país. Y luego agregó con contundencia el motivo: “Es un chingo de lana, ¿no? Está cabrón para pagar”.

