Regla de menores en Liga MX: 10 equipos que deben minutos a 3 jornadas del final del Apertura 2026

Con solo 3 jornadas restantes en el Apertura 2026, 10 equipos de la Liga MX aun no cuentan con los requisitos de la regla de menores.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ingresa de lleno en su tramo definitivo, con un nutrido pelotón de escuadras batallando palmo a palmo por asegurar su boleto a la Liguilla. La Jornada 14 concluyó el pasado fin de semana dejando movimientos significativos en la zona de clasificación, manteniendo el suspenso absoluto al no registrarse todavía ningún conjunto matemáticamente instalado en la Fiesta Grande.

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En lo más alto de la tabla general se ubican las Águilas del América, escuadra que vio frenada su seguidilla invicta tras caer 1-2 sobre la grama del Estadio Azteca ante los Tuzos del Pachuca, estancándose en 27 unidades. Pisándole los talones se encuentran Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara, ambos cuadros con 26 puntos situados en el segundo y tercer peldaño, respectivamente.

No obstante, el factor reglamentario que comienza a robar reflectores y encender alarmas técnicas es la Regla de Menores. Con el mandato inexcusable de otorgar rodaje competitivo al talento joven, un total de 10 instituciones llegan a las últimas tres fechas de la fase regular urgidas por sumar minutos en el registro oficial para evitar penalizaciones administrativas.

Cabe recordar que cada club está obligado a totalizar un mínimo de 1,170 minutos para elementos juveniles a lo largo del certamen regular. En caso de incumplir con dicha disposición estipulada por la Liga MX, las instituciones infractoras se harán acreedoras a sanciones que contemplan desde multas económicas hasta la pérdida de puntos en la tabla general al término del torneo.

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América ya cumplió con los requisitos de la regla de menores.

Los equipos que tienen minutos pendientes en la Regla de Menores

Al corte de la Jornada 14 del Apertura 2026, únicamente ocho clubes han garantizado la totalidad de los minutos reglamentarios en la tabla de menores. Por el contrario, la nómina de instituciones que continúan en deuda abarca al Cruz Azul, Monterrey, Santos Laguna, Atlético de San Luis, León, Toluca, Puebla, Querétaro, FC Juárez y Tigres.

El desglose de los cuadros que aún mantienen cuota pendiente, ordenados de menor a mayor exigencia en el reloj, se presenta de la siguiente forma:

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Atlético de San Luis: 19 minutos pendientes

Toluca: 162 minutos pendientes

Cruz Azul: 205 minutos pendientes

Santos Laguna: 251 minutos pendientes

León: 254 minutos pendientes

Puebla: 261 minutos pendientes

Tigres: 279 minutos pendientes

FC Juárez: 304 minutos pendientes

Querétaro: 314 minutos pendientes

Monterrey: 386 minutos pendientes

Dentro de este grupo deudores, tanto Querétaro como Rayados gozan de un escenario particular dentro del calendario. El enfrentamiento directo entre ambos conjuntos sobre la cancha de La Corregidora, correspondiente a la Jornada 7 y originalmente pactado para el 5 de septiembre, fue reprogramado para disputarse el próximo 14 de noviembre, lo que les concede una ventana adicional de 90 minutos en comparación con el resto de los competidores.

En la orilla opuesta del panorama descansan los ocho clubes que ya palomearon la cifra reglamentaria de 1,170 minutos en este Apertura 2026. Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Atlas, Guadalajara, Pachuca y Pumas navegarán las jornadas finales con la tranquilidad de haber saldado cabalmente el requerimiento formativo del futbol mexicano.

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En síntesis