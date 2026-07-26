Santos Laguna comenzó el Apertura 2026 con dos derrotas, primero ante Rayados y luego frente a Atlas. Ahora juegan con el América.

Santos Laguna perdió por 1-0 con Atlas este sábado y acumula dos derrotas consecutivas en las primeras dos jornadas del Apertura 2026. No es el inicio esperado para la afición lagunera y los cuestionamientos hacia la figura de Renato Paiva empiezan a aparecer.

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Sin embargo, tanto la directiva de Santos Laguna como el DT portugués saben que la situación de los Guerreros no iba a cambiar de un día para el otro. Después de la derrota con Atlas, Renato Paiva le pidió a los aficionados que sigan creyendo en el equipo.

Las declaraciones de Renato Paiva

“Primero no puedo dejar de agradecer a la afición por el apoyo en este momento difícil deportivamente del club y un proceso que está iniciando. Hoy vino mucha gente al estadio que ha creído en el proceso y les pido que sigan creyendo“, comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

“El equipo ha dejado buenas sensaciones en mucho momentos del partido. Agradecerles el apoyo”, agregó Renato Paiva, quien luego analizó el encuentro ante Atlas por la Liga MX y contó que vio a los futbolistas con ganas de dar vuelta la situación y no los notó golpeados.

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🗣️ Renato Paiva, tras la derrota de Santos ante Atlas:



💬 "No puedo dejar de agradecer a la afición. Estamos en un momento difícil, deportivamente, y en un proceso que está iniciando. Les pido que sigan creyendo. El equipo necesita ese apoyo". https://t.co/70ldTWVXIn pic.twitter.com/8k39sQ6hvw — PressPort (@PressPortmx) July 26, 2026

“Siento que controlamos buena parte del partido pero no hemos hecho goles y esa contundencia es necesaria. El trabajo diario es muy bueno y muchas veces es necesario que se dé ese click. El proceso de crecimiento está ahí. El inicio era difícil, lo sabíamos, tanto por calendario como para nuestro trabajo. Pero no voy a buscar excusas“.

“Yo garantizo que estoy con mucha fuerza, convicción y motivación. No sentí en el vestuario ese ambiente muerto, sentí un ambiente de insatisfacción porque sienten que han merecido mas. Hay que seguir trabajando porque le vamos a dar la vuelta segurísimo“, concluyó Renato Paiva tras las dos derrotas de Santos Laguna en la Liga MX.

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El próximo partido de Santos Laguna

Después de perder con Rayados por 3-2 en el debut y por 1-0 ante Atlas, ahora el conjunto lagunero se enfrentará con el América en el Estadio Azteca el próximo domingo a partir de las 17:00hs (CDMX).

En síntesis