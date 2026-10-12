Santos Laguna cosechó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga MX, un hecho impensado hasta hace pocas semanas cuando los Laguneros no pudieron ganar en las primeras siete jornadas del torneo. No obstante, ahora los Guerreros sueñan con entrar a la Liguilla.

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El héroe de este domingo en Santos Laguna fue Tahiel Jiménez, el canterano de la Comarca que anotó un doblete en la victoria por 2-1 frente a Atlético San Luis. Más allá de la alegría del joven, Renato Paiva en conferencia de prensa intentó calmar los ánimos.

Renato Paiva sobre Tahiel Jiménez

“Hoy es euforia, esta semana ustedes y los medios van a buscarlo, se va a hablar mucho de Jiménez, y yo tengo que hacer la parte del padre malo cuando la madre lo deja ir al cine”, comentó entre risas el entrenador de Santos Laguna en conferencia de prensa.

“El crecimiento muy rápido a veces no es un crecimiento verdadero y, en este tipo de momentos, el crecimiento se tiene que sustentar con el trabajo diario, con los pies en la tierra“, agregó Renato Paiva acerca de Tahiel Jiménez.

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Tahiel Jiménez, el canterano de Santos Laguna (Getty Images)

Esta fue la primera titularidad del canterano de Santos Laguna en el Apertura 2026 y vaya que sí aprovechó la oportunidad. “Confiamos en Jiménez, sabemos cuáles son sus características más importantes. Sentimos que este era un partido importante para él por las características de la línea de cinco de San Luis”, explicó Renato Paiva.

“Nos daba más Jiménez que Esteban Lozano, que está también trabajando espectacularmente. Este juego era más para las características de Jiménez y nos salió bien a nosotros, a él y en especial al club“, añadió el DT de Santos Laguna sobre la decisión de darle la titularidad al canterano.

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El próximo partido de Santos Laguna

El conjunto lagunero viene de ganarle a Juárez, Toluca, Pachuca y Atlético de San Luis y ahora recibirá el próximo sábado a Querétaro, el equipo revelación del Apertura 2026.

En síntesis