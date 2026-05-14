Los Guerreros se refuerzan para el torneo del próximo semestre de la Primera División de México con un DT y dos futbolistas de los Zorros.

Santos Laguna cerró una temporada para el olvido tras un flojísimo Clausura 2026, donde terminó como sotanero al cosechar apenas 12 unidades, luego de cosechar 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Para colmo, quedó obligado a pagar la multa del cociente.

Publicidad

De cara a poder pasar rápido de página, la directiva de los Guerreros realizaron dos movimientos que le podrían permitir volver a competir en la parte más alta de la tabla de posiciones de la Primera División de México. Uno tiene que ver con los jugadores y otra, más importante, con el director técnico.

En periodista César Luis Merlo primero comunicó la contratación de Renato Paiva como entrenador, volviendo a la Liga MX tras su paso por Botafogo y Fortaleza, ambos de Brasil. Cabe recordar que su último ciclo en el país fue en Toluca durante 2024.

🚨Renato Paiva es el nuevo de Santos Laguna. Todo acordado para que firme por 2 años. #TratoHechohttps://t.co/QzZ9Qgymu8 pic.twitter.com/57YQl46Zh6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 15, 2026

Publicidad

Así lo manifestó a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Renato Paiva es el nuevo DT de Santos Laguna. Todo acordado para que firme por 2 años“. El mismo informó que ya venían negociando desde hacía algunas semanas y que ya hay acuerdo de palabra.

Pero, por otro lado, también informó los fichajes de Diego González y Eduardo Aguirre en un video en su cuenta de YouTube: “Ya es oficial en las últimas horas que González y el Mudo Aguirre fueron bajas, lo habíamos contado acá, iban a volver a Santos. El grupo Orlegui ya se desprendió de Atlas, se lleva dos jugadores muy, pero muy interesantes, al equipo de la Comarca Lagunera“.

¿Cómo fue el último ciclo de Renato Paiva como entrenador?

El último paso de Renato Paiva como DT fue en 2025, cuando dirigió al Fortaleza de Brasil, donde apenas estuvo en 10 compromisos, en los que obtuvo una victorias, 3 emaptes y 6 derrotas, cosechando apenas el 20% de los puntos. Además, fue parte de la campaña que terminó en el descenso del equipo a la Segunda División.

Publicidad

En síntesis