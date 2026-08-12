Parejita López le suelta dardo a los jugadores de Pumas

En la mayoría de las competencias internacionales, Pumas ha quedado a deber en los últimos años. De esta manera, Claro Sports sostuvo una entrevista con José Luis López. El exjugador auriazul habló de las deficiencias que está teniendo el equipo en estor torneos externos a la Liga MX e identificó que mucho de este fracaso se debe a que no se toman en serio la Leagues Cup.

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“Yo creo que ahorita en la Liga (MX) el equipo no va mal, pero lamentablemente este torneo no le ha sentado muy bien, con las lesiones, creo que no le dieron la importancia que se le tenía que dar a cada torneo. Hay jugadores que en su momento cuando teníamos torneos, cuando salió la Copa MX, le dábamos importancia, porque todo torneo. Al final de cuentas es una buena vitrina. Es algo que te va a ayudar y más para la gente que no viene jugando como titular en la liga tienen la oportunidad de poder demostrar”. ‘Parejita’ López en Claro Sports

¿Los jugadores de Pumas son los culpables?

A esto le sumó que ve al equipo muy diferente a cómo está trabajando con Esteban Solari y la manera en la que lo hicieron con Efraín Juárez. El “Parejita” mencionó que mostraban mucho mayor enfoque en cada uno de los partidos, pero que en esta ocasión no ve que los jugadores demuestren todo su potencial en el campo.

“Con Solari el equipo no ha entendido bien su estilo de juego o qué es lo que él pretende, con Efraín yo veía un equipo diferente, donde todos tenían esta garra, esa entrega y ahorita algunos a lo mejor no han demostrado o no han sacado ese potencial que tienen para hacer las cosas mejor”. Parejita López

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Pese a estos comentarios, también rescata que mucho tiene que ver con las lesiones que los han aquejado. Pero también hay que recordar que a Efra le tocaron lesiones de jugadores que estaban siendo vitales y aún así logró sacar el equipo adelante, incluso con ausencias en las fases finales, por lo que mucho tendrá que ver con el grupo.

En síntesis