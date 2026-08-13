El parate por Leagues Cup se acabó, con la reanudación del futbol mexicano por delante. ¿Cómo sigue el torneo?

Luego de una interrupción de dos semanas a causa de los partidos de Leagues Cup, este fin de semana regresa el Apertura 2026 con muy buenas propuestas para los fans. El futbol mexicano regresa a su actividad habitual con la jornada 4, y los equipos buscarán aprovechar el envión futbolístico para reposicionarse en esta Liga MX.

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¿Cuál es el plato fuerte de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX?

En una cuarta fecha donde la mayoría de los más poderosos enfrentarán a los menos adinerados, hay un encuentro que se impone como destacado por sobre los demás. Atlas vs. Tigres será el más atractivo de la programación del fin de semana, con el “nuevo rico” recibiendo a un rival que llega golpeado pero con jugadores de jerarquía.

¿Cuándo comienza la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La cuarta fecha del torneo de Primera División tendrá su puntapié inicial el próximo sábado 15 de agosto, con tres encuentros estipulados para el primer día. Por la cercanía con la última jornada de Leagues Cup, no habrá viernes botanero. El juego Atlante vs. Toluca abrirá la agenda del fin de semana en el Torneo Apertura, desde el Estadio Azteca.

Atlante abre la fecha recibiendo a Toluca [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta es la programación completa de todos los partidos de la cuarta fecha del campeonato, con sus respectivas transmisiones:

Sábado 15 de agosto:

Atlante vs. Toluca: 17.00 horas por ESPN, Azteca 7, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

17.00 horas por ESPN, Azteca 7, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium. Monterrey vs. FC Juárez: 19.10 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

19.10 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium. Atlas vs. Tigres: 21.10 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Domingo 16 de agosto:

Pumas vs. Querétaro: 12.00 horas por ViX Premium.

12.00 horas por ViX Premium. América vs. San Luis: 17.00 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

17.00 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium. Santos Laguna vs. Chivas: 19.10 horas por ESPN, Canal 5, TUDN, Layvtime, Disney+ Premium y ViX Premium.

19.10 horas por ESPN, Canal 5, TUDN, Layvtime, Disney+ Premium y ViX Premium. Xolos vs. Cruz Azul: 21.00 horas por FOX One.

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Lunes 17 de agosto: