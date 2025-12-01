En cada uno de los mercados de fichajes los rumores comienzan a correr demasiado rápido y en esta ocasión tras ser eliminados de los Cuartos de Final, los equipos que han sonado para intercambiar jugadores son precisamente el Club América y los Xolos de Tijuana, equipos que al tener jugadores de Pitz Group suelen concretarse de manera rápida.

Desde el torneo anterior se dio a conocer que ambos equipos estaban interesados en algunos de sus jugadores y al final, el único que salió con un refuerzo fue precisamente la escuadra de Coapa, quienes se quedaron con Raúl Zúñiga, quien era el único goleador que tenía el equipo fronterizo, lamentablemente no pudo rendir lo necesario para la clasificación en el Nido.

De igual manera, se mencionó que la escuadra de Sebastián Abreu al tomar las riendas del equipo que dejaba Juan Carlos Osorio necesitaba piezas, pero que de manera inmediata comenzaría por trabajar con los elementos que ya contaba en la plantilla, por lo que al final ya no intentó ofertar por el jugador que le interesaba.

¿Qué jugadores intercambiarían Xolos y América?

De acuerdo con el periodista de Imagen, Roberto López, habría un intercambio entre ambos equipos, aunque en el pasado el interés de Tijuana era por Javairo Dilrosun en esta ocasión cambiarían de idea. La fuente afirma que América se desprendería de dos jugadores extranjeros y en ese trueque los rojinegros les darían a un mexicano.

Según medios en Tijuana confirman que se tiene interés por Rodrigo Aguirre, pero se ve complicado que en Nido se deshagan de él. Pero de acuerdo con Fox Sports, los No Formados en México que irían a la Frontera serían Igor Lichnovsky porque necesitan a un central, así como Víctor Dávila, que son los que no mantendrían. Además en Xolos van por Chicho Arango en la delantera, que le resta oportunidad al “Búfalo”.

Por su parte, los del “Loco” cederían a una de sus piezas más importantes en el semestre que es Kevin Castañeda, a quien ya buscaban desde el semestre anterior. El mexicano tiene buen golpeo de larga distancia, algo que dejaron de tener en el Nido después de la salida de Richard Sánchez, por lo que estos serían los movimientos que se rumoran.

