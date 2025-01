Santos Laguna juega este miércoles 29 de enero un partido fundamental contra FC Juárez. Si bien recién comenzó el año para todos los equipos, la realidad es que los Laguneros acumulan una racha de resultados muy negativa desde 2024 y el club necesita empezar a ganar.

Esta crisis ya le llegó también a Fernando Ortiz pese a que solo dirigió tres partidos oficiales a Santos Laguna. Sin embargo, los Guerreros perdieron los tres juegos que disputaron en el Clausura 2025 y el entrenador argentino puso en incógnita su futuro en el club.

En la previa al encuentro contra Juárez, Pedro Aquino habló sobre el momento de Santos Laguna: “Hay cosas que destacar del equipo, hay cosas que seguir mejorando, no hemos iniciado con el pie derecho el torneo, pero esto recién comienza, queremos y creemos que podemos girar el mal momento que estamos pasando“.

Luego, el peruano se refirió acerca de Fernando Ortiz y las críticas recibidas: “Siento yo que el cuerpo técnico está trabajando de la mejor manera y mis compañeros también. Creo que en cualquier momento esto se va a revertir y solo con trabajo podremos hacerlo“.

Santos Laguna todavía no pudo sumar ni un punto en la Liga MX (Getty Images)

“Estamos trabajando bien en los entrenamientos, el Cuerpo Técnico tiene una idea de juego sobre la que estamos trabajando, así que tenemos que definir mejor y sobre ello vendrán los resultados”, agregó el futbolista de Santos Laguna, quien se ve esperanzado con revertir la dinámica negativa del equipo.

¿Qué dijo Fernando Ortiz?

Después de la dura derrota contra América, el entrenador argentino manifestó que pensará y analizará su futuro: “No quiero decir palabras que no y que me arrepienta el día de mañana. Yo tengo la plantilla esta y la tengo que trabajar. Pensaré, analizaré y veré. Quiero mucho a la institución, no me gusta el presente que está pasando. Veré qué hago”.

