Atlas podría estar cerca de perder uno de sus futbolistas más experimentados a manos del Santos de Neymar. Con el mercado de fichajes de la Liga MX aún abierto, la institución paulista se encontraría a detalles de cerrar el acuerdo con La Academia.

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Manuel Figueroa, se trata del zaguero brasileño Matheus Dória. El defensa de 30 años se transformó en la prioridad del Peixe luego de que se vieran frustradas las negociaciones por el argentino Adonis Frías, de León, y por su compatriota Tomás Palacios (Inter de Milán).

En adición a esto, otros reportes consignaron que el ex Santos Laguna no se presentó a entrenar en las instalaciones de Atlas pensando en el próximo partido que disputará el conjunto de Diego Cocca como local ante los Guerreros tras el parón de la Liga MX por fecha FIFA. Incluso, trascendió que podría salir de México en las próximas horas.

En caso de que la operación por la transferencia de Dória a Santos se concrete, el central sudamericano dejará la Liga MX tras siete años. En su paso por los Rojinegros, para los cuales fichó en el verano del 2024, disputó 40 partidos (cuatro en el Apertura 2025) y anotó tres goles.

Matheus Dória se marcharía de la Liga MX tras siete años. (Imago7)

Por otro lado, es importante mencionar que Santos se encuentra atravesando una crisis futbolística. Con 22 puntos, el equipo de Neymar se ubica en la 16a. posición del Brasileirao con los mismas unidades que Vitoria, que estaría descendiendo y se sitúa por debajo de los paulistas en la tabla de posiciones únicamente por presentar peor diferencia de gol (-13 a -11). De todas formas, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda cuenta con un partido menos que su mencionado adversario en la lucha por evitar la pérdida de la categoría.

¿Una nueva baja para Atlas?

Atlas podría sumar una nueva baja en el mercado de fichajes de verano. Hasta el momento, los Zorros registraron cuatro salidas; estas fueron las de Jeremy Márquez (Cruz Azul), Hugo Nervo (Huracán), José Hernández (Querétaro) e Idekel Dominguez.

Cabe destacar que la entidad jalisciense ya no podrá incorpora futbolistas del medio local que hayan participado en el Apertura 2025. Las posibilidades son las de fichar desde el futbol extranjero, chance que caducará al cierre de esta semana, o ir a por jugadores sin equipo, a los cuales podrá contratar durante otros siete días.

