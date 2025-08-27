¿Qué dijo Marco Antonio Ortiz tras la polémica arbitral en Atlas vs. América?

En el marco del cierre de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, América venció por 4-2 en su visita a Atlas en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. En un duelo lleno de goles, hubo algunas polémicas que dieron que hablar.

Y más cuando el árbitro es Marco Antonio Ortiz, siempre en el ojo de la tormenta por parte de los aficionados mexicanos. En esta ocasión puntual, marcó dos penales en favor de las Águilas, cuando usualmente se lo vincula al favoritismo por el cuadro capitalino.

Ante esto, el árbitro se defendió en un posteo vía Instagram: “Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie Posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… “SIMPLEMENTE eres una persona con una OPINIÓN“.

Cabe recordar que el juez viene de polémicas a lo largo de los últimos meses, como en el famoso penal marcado en contra del Cruz Azul ante América en la Final del Clausura 2024. O cuando, algo más extradeportivo, le pidió a Lionel Messi un autógrafo en un partido de Inter Miami por la Concachampions 2025, castigado en ese momento por la CONCACAF.

¿Cuándo vuelve a dirigir Marco Antonio Ortiz por el Apertura 2025?

A pesar de que por estas jugadas del colegiado muchos podrían creer que el juez sería parado, nada más lejos de la realidad. Gato Ortiz verá acción este mismo fin de semana, cuando por la Jornada 7 del Apertura 2025 pite Santos Laguna vs. Tigres UANL el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas (Ciudad de México).