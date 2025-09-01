Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores del Apertura 2025 de la Liga MX tras la Jornada 7

Esta es la cantidad de minutos que sumó cada equipo con sus juveniles a falta de diez jornadas para el final de la fase regular.

Por Juan Ignacio Barbieri

Gilberto Mora (izquierda) y Ángel Azuaje (derecha) le hicieron sumar minutos en la regla de menores a Xolos y Pumas, respectivamente.
© Imago7-especialGilberto Mora (izquierda) y Ángel Azuaje (derecha) le hicieron sumar minutos en la regla de menores a Xolos y Pumas, respectivamente.

La Liga MX vivió un fin de semana lleno de emociones con la disputa de la séptima fecha del Apertura 2025. El gran ganador de la fecha fue Rayados, que con su victoria por 4-2 ante Puebla como visitante alcanzó los 18 puntos y se hizo inalcanzable en la cima del campeonato justo antes del parón por la fecha FIFA.

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el segundo gol de Allan Saint-Maximin con América

ver también

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el segundo gol de Allan Saint-Maximin con América

A falta de diez jornadas del final de la fase regular, el conjunto de Doménec Torrent aventaja por una unidad a América y Cruz Azul. Por debajo, y también en zona de clasificación directa a cuartos de final, están Tigres, con un partido menos, Toluca y Pachuca (todos con 13 puntos).

En tanto, los puestos de Play-In son ocupados Xolos en séptima lugar con 12 puntos, FC Juárez (8°, 11), León (9°, 10) y Pumas UNAM (10°, 9). Gracias al gol agónico de Aaron Ramsey a los 92 minutos del tiempo agregado ante Atlas en Ciudad Universitaria, el equipo de Efraín Juárez se metió de manera transitoria en el último lugar del repechaje desplazando a Santos Laguna (11°, 6).

Publicidad

Un detalle no menor tiene que ver con la regla de menores, medida que obliga a los equipos a cumplir un mínimo de 1.170 minutos de juego acumulado por campeonato en sus jugadores menores de 22 años. En caso de no cumplir con esta imposición al final de la fase regular, las sanciones pueden abarcar desde la pérdida de tres puntos en la clasificación del Apertura y la tabla de cocientes hasta castigos económicos.

Puebla ya cumplió y lidera la tabla de la regla de menores del Apertura 2025. (Imago7)

Puebla ya cumplió y lidera la tabla de la regla de menores del Apertura 2025. (Imago7)

Cabe destacar que para este torneo Liga MX incrementó la cantidad de minutos que cada conjunto le debe dar a sus juveniles como mínimo (anteriormente eran 1.000). Además, ya no existen diferencias en el porcentaje de minutos que cada joven aporta dependiendo de su edad.

Publicidad

La tabla de la regla de menores del Apertura 2025 de la Liga MX

PosiciónEquipoMinutos acumuladosMinutos por cumplir
Puebla1.536Cumplió
Chivas1.461Cumplió
León1.289Cumplió
Pachuca1.034136
Xolos980190
Atlas940230
FC Juárez814356
Atlético de San Luis765405
América740430
10°Querétaro638532
11°Toluca616554
12°Pumas UNAM594576
13°Necaxa589581
14°Rayados462708
15°Cruz Azul381789
16°Mazatlán368802
17°Santos Laguna276894
18°Tigres UANL207963
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Por qué se anuló el gol de Jorge Ruvalcaba en Pumas vs. Atlas?
Liga MX

¿Por qué se anuló el gol de Jorge Ruvalcaba en Pumas vs. Atlas?

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Atlas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Atlas por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega Rubén Duarte en Pumas vs. Atlas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Rubén Duarte en Pumas vs. Atlas por el Apertura 2025?

Los mejores fichajes del último día del mercado de pases
Futbol Internacional

Los mejores fichajes del último día del mercado de pases

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo