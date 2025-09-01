La Liga MX vivió un fin de semana lleno de emociones con la disputa de la séptima fecha del Apertura 2025. El gran ganador de la fecha fue Rayados, que con su victoria por 4-2 ante Puebla como visitante alcanzó los 18 puntos y se hizo inalcanzable en la cima del campeonato justo antes del parón por la fecha FIFA.

A falta de diez jornadas del final de la fase regular, el conjunto de Doménec Torrent aventaja por una unidad a América y Cruz Azul. Por debajo, y también en zona de clasificación directa a cuartos de final, están Tigres, con un partido menos, Toluca y Pachuca (todos con 13 puntos).

En tanto, los puestos de Play-In son ocupados Xolos en séptima lugar con 12 puntos, FC Juárez (8°, 11), León (9°, 10) y Pumas UNAM (10°, 9). Gracias al gol agónico de Aaron Ramsey a los 92 minutos del tiempo agregado ante Atlas en Ciudad Universitaria, el equipo de Efraín Juárez se metió de manera transitoria en el último lugar del repechaje desplazando a Santos Laguna (11°, 6).

Un detalle no menor tiene que ver con la regla de menores, medida que obliga a los equipos a cumplir un mínimo de 1.170 minutos de juego acumulado por campeonato en sus jugadores menores de 22 años. En caso de no cumplir con esta imposición al final de la fase regular, las sanciones pueden abarcar desde la pérdida de tres puntos en la clasificación del Apertura y la tabla de cocientes hasta castigos económicos.

Puebla ya cumplió y lidera la tabla de la regla de menores del Apertura 2025. (Imago7)

Cabe destacar que para este torneo Liga MX incrementó la cantidad de minutos que cada conjunto le debe dar a sus juveniles como mínimo (anteriormente eran 1.000). Además, ya no existen diferencias en el porcentaje de minutos que cada joven aporta dependiendo de su edad.

La tabla de la regla de menores del Apertura 2025 de la Liga MX