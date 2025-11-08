Es tendencia:
Sigue EN VIVO la definición de la Liga MX: tabla general de posiciones y cruces de Liguilla confirmados

Repasa en directo los distintos movimientos que generan los encuentros más importantes del día.

Por Lucas Lescano

La Liga MX busca sus clasificados a la próxima instancia.
La Jornada 17 de la Liga MX se define, en su mayoría, este sábado 8 de noviembre con partidos más que destacados. Los encuentros del día permitirán terminar de definir quiénes son los clasificados directo a la Liguilla y en qué puesto, mientras que por otro lado se confirmarán los integrantes del Play-In. Repasa la clasificación EN VIVO con sus movimientos en directo.

Tabla de posiciones de la Liga MX EN VIVO

Así está la tabla de posiciones antes del inicio de los partidos

  1. Cruz Azul 35 pts
  2. Toluca 34 pts
  3. América 34 pts
  4. Tigres 33 pts
  5. Rayados 31 pts
  6. Chivas 26 pts
  7. Xolos de Tijuana 24 pts
  8. Juárez 23 pts
  9. Pachuca 22 pts
  10. Querétaro 20 pts
  11. Pumas UNAM 18 pts
  12. Santos Laguna 17 pts

Qué partidos se juegan HOY

  • 17:00 hs (CDMX) Tigres UANL vs. Atlético San Luis
  • 17:00 hs (CDMX) Chivas vs. Rayados de Monterrey
  • 19:00 hs (CDMX) Toluca vs. América
  • 19:00 hs (CDMX) León vs. Puebla
  • 21:00 hs (CDMX) Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Bienvenidos a una jornada histórica

A partir de este momento vivirás EN VIVO la actividad de la tabla de posiciones de la Liga MX que busca decretar pasajes a Liguilla y Play-In.

