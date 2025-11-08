La Jornada 17 de la Liga MX se define, en su mayoría, este sábado 8 de noviembre con partidos más que destacados. Los encuentros del día permitirán terminar de definir quiénes son los clasificados directo a la Liguilla y en qué puesto, mientras que por otro lado se confirmarán los integrantes del Play-In. Repasa la clasificación EN VIVO con sus movimientos en directo.
LIGA MX
Sigue EN VIVO la definición de la Liga MX: tabla general de posiciones y cruces de Liguilla confirmados
Repasa en directo los distintos movimientos que generan los encuentros más importantes del día.
Así está la tabla de posiciones antes del inicio de los partidos
- Cruz Azul 35 pts
- Toluca 34 pts
- América 34 pts
- Tigres 33 pts
- Rayados 31 pts
- Chivas 26 pts
- Xolos de Tijuana 24 pts
- Juárez 23 pts
- Pachuca 22 pts
- Querétaro 20 pts
- Pumas UNAM 18 pts
- Santos Laguna 17 pts
Qué partidos se juegan HOY
- 17:00 hs (CDMX) Tigres UANL vs. Atlético San Luis
- 17:00 hs (CDMX) Chivas vs. Rayados de Monterrey
- 19:00 hs (CDMX) Toluca vs. América
- 19:00 hs (CDMX) León vs. Puebla
- 21:00 hs (CDMX) Cruz Azul vs. Pumas UNAM
Bienvenidos a una jornada histórica
A partir de este momento vivirás EN VIVO la actividad de la tabla de posiciones de la Liga MX que busca decretar pasajes a Liguilla y Play-In.
